Formula 1’de yeni sezona doğru: Araç lansman tarihleri ve Aston Martin gelişmesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Formula 1’de yeni sezona doğru: Araç lansman tarihleri ve Aston Martin gelişmesi - Son Dakika Spor

Formula 1’de yeni sezona doğru: Araç lansman tarihleri ve Aston Martin gelişmesi

6 saat önce

Pilotlarda dünya şampiyonluğuna ulaşan Lewis Hamilton ve takımlar şampiyonluğuna ulaşan Mercedes, yeni sezona da en büyük favori olarak giriyor.

Formula 1’de yeni sezona doğru: Araç lansman tarihleri ve Aston Martin gelişmesi, System.String[]

Pilotlarda dünya şampiyonluğuna ulaşan Lewis Hamilton ve takımlar şampiyonluğuna ulaşan Mercedes, yeni sezona da en büyük favori olarak giriyor. Zira takımın güç ünitesi ve yol tutuşunda yaptığı yenilikler göz kamaştırıcı. Gümüş Oklar’ın en yakın takipçileri Ferrari ve Red Bull ise araçlarında önemli değişikliklerin ardından yeni sezonda daha iyi bir derece elde etmek istiyorlar.

19 ile 21 Şubat arasındaki birinci ve 26 ile 28 Şubat arasındaki ikinci testlerin ardından bu varsayımların temeli daha sağlıklı bir şekilde açıklanabilir. Tabii varsayımları gerçekleştirecek olan araçlara göz atmakta fayda var diyorsanız, lansman tarihleri şu şekilde:

11 Şubat: Ferrari

12 Şubat: Red Bull ve Renault

13 Şubat: McLaren

14 Şubat: Mercedes ve Alpha Tauri (Eski Toro Rosso)

17 Şubat: Williams ve Racing Point

19 Şubat: Haas ve Alfa Romeo

Geçtiğimiz günlerde açıklanan bir habere göre ise gelecek yıllarda bu lansman tarihleri arasında şu an Red Bull’un isim sponsoru olan Aston Martin’i görebiliriz. Zira Racing Point’in ünlü milyarder sahibi Lawrance Stroll, uzun süren görüşmeler sonrasında Aston Martin Lagonda Limited'in %16.7'lik hissesini 182 milyon pound karşılığında aldı.

2020 sonuna kadar Red Bull Racing’le isim sponsorluğu anlaşması bulunan Aston Martin, takımla olan sözleşmesini feshetmeyecek. Fakat Racing Point’le on yıllık anlaşma imzalayan takım 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Racing Point'in sponsoru olacak. Ayrıca aynı yıllarda takımın fabrika üreticisi de olacak. Sonrasında bu anlaşma, belli şartlar altında daha da uzatılabilecek.

Lewis Hamilton, Aston Martin, Mercedes, Red Bull, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:14 
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