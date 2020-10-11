Foseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Foseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı
11.10.2020 12:48
Burhaniye ilçesinde, foseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı.
Burhaniye ilçesinde, foseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı. Köpek kurtarma operasyonu, belediye şantiyesi arkasındaki alanda gerekleşti.
Edinilen bilgiye göre, belediye şantiyesi arkasındaki foseptik çukurundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gömeç İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, köpeği yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyudan çıkardı. Yapılan kontrolde yara almadığı belirlenen köpek, doğal ortama salındı. - BALIKESİR
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