HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in güneyindeki Hong Kong'da Hong Kong Özel İdari Bölgesi İdari Amiri Carrie Lam ile biraraya geldi, 30 Haziran 2022.(Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Fotoğraf: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi İdari Amiri ile Görüştü - Son Dakika
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.