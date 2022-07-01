Fotoğraf: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi İdari Amiri ile Görüştü - Son Dakika
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Fotoğraf: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi İdari Amiri ile Görüştü

01.07.2022 16:20
Fotoğraf: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi İdari Amiri ile Görüştü

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in güneyindeki Hong Kong'da Hong Kong Özel İdari Bölgesi İdari Amiri Carrie Lam ile biraraya geldi, 30 Haziran 2022.(Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in güneyindeki Hong Kong'da Hong Kong Özel İdari Bölgesi İdari Amiri Carrie Lam ile biraraya geldi, 30 Haziran 2022.(Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotoğraf: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi İdari Amiri ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fotoğraf: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi İdari Amiri ile Görüştü - Son Dakika
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