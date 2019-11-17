Son Dakika Haberleri: Fotoğraf Kafe'de şiir dolu bir gece
Son Dakika Güncel Fotoğraf Kafe'de şiir dolu bir gece - Son Dakika

Fotoğraf Kafe'de şiir dolu bir gece

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Manisa Fotoğraf Derneğinin Manisa'ya kazandırdığı 'Fotoğraf Kafe'de Hukukçu-Yazar Ümit Rona tarafından şiir söyleşisi yapıldı.

Fotoğraf Kafe'de şiir dolu bir gece, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Manisa Fotoğraf Derneğinin Manisa'ya kazandırdığı 'Fotoğraf Kafe'de Hukukçu-Yazar Ümit Rona tarafından şiir söyleşisi yapıldı. Rona'nın 'Bağışlanma provaları', 'Metruk' ve 'Galata'da yarım şarkılar' kitapları üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi.


Manisa Fotoğraf Derneğinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Manisa'ya kazandırdığı 'Fotoğraf Kafe'de etkinlikler devam ediyor. Hukukçu- Yazar Ümit Rona tarafından gerçekleştirilen şiir söyleşisi büyük ilgi gördü. 'Bağışlanma provaları', 'Metruk' ve 'Galata'da yarım şarkılar' adlı şiir kitapları üzerinden Rona katılımcılara keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ardından Ümit Rona, okurlarına kitaplarını imzaladı. Edebiyatın en üst dalının şiir olduğunu dile getiren Şair Ümit Rona, "Şiirlerimi oluştururken beni etkileyen bir çok şey var. Çalan bir şarkı, bir fotoğraf. Özellikle fotoğraf benim için önemli. O yüzden de Fotoğraf Kafe'de olmaktan ayrı mutluluk duyuyorum. Çoğu şiirimin etken hareketi bir fotoğrafa bakarak gerçekleştirdim. Fotoğraflar şairler için büyük bir kaynaktır." şeklinde konuştu.


Etkinliğe, Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, edebiyat severler ve Manisa Kitap Ağacı grubu üyeleri katıldı. - MANİSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süreli sözleşmeyle çalışan personelin tam zamanlı çalışması sağlanacak
Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslekte yeterlilik belgesi olmayan çalıştırılamayacak İran'da benzin zammı protestolarında 1000 kişi gözaltına alındı Yıldız Kenter, Türk tiyatrosu için her zaman bir efsaneydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 21:19:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fotoğraf Kafe'de şiir dolu bir gece
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]