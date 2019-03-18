Son Dakika Haberleri: Fotoğraf sanatına gönül verenler için “Deneyim Merkezi”

Fotoğraf sanatına gönül verenler için “Deneyim Merkezi”

28 dakika önce

Canon, amatörlerden profesyonellere kadar fotoğraf sanatına gönül veren herkesi bir araya getirmeyi hedeflediği Deneyim Merkezi'ni hizmete açtı.

Fotoğraf sanatına gönül verenler için “Deneyim Merkezi”, System.String[]
Canon, amatörlerden profesyonellere kadar fotoğraf sanatına gönül veren herkesi bir araya getirmeyi hedeflediği Deneyim Merkezi'ni hizmete açtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:10 

Canon, Ekonomi
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