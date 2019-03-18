Fotoğraf sanatına gönül verenler için “Deneyim Merkezi”
28 dakika önce
Canon, amatörlerden profesyonellere kadar fotoğraf sanatına gönül veren herkesi bir araya getirmeyi hedeflediği Deneyim Merkezi'ni hizmete açtı.
Canon
, amatörlerden profesyonellere kadar fotoğraf sanatına gönül veren herkesi bir araya getirmeyi hedeflediği Deneyim Merkezi'ni hizmete açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:10
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