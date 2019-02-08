Son Dakika Haberleri: Fotoğraf Sevgisi Kar Kış Dinlemiyor

Fotoğraf Sevgisi Kar Kış Dinlemiyor

2 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde bağlı taş evlerden oluşan köyler, fotoğraf severlerden büyük ilgi görüyor.

Fotoğraf Sevgisi Kar Kış Dinlemiyor, System.String[]
Bitlis'in Hizan ilçesinde bağlı taş evlerden oluşan köyler, fotoğraf severlerden büyük ilgi görüyor.

Fotoğraf severler, Hizan'ın taş evlerini fotoğraflamak için köylere akın ediyor. Köylerdeki taş evlerin beyaz örtüyle bütünleşmesiyle ortaya çıkan eşsiz manzaralar, özellikle doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Her mevsim farklı güzelliğe bürünerek adeta doğayla bütünleşen taş evler, yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf sanatçılarını ağırlamaya devam ediyor.

Hizan Fotoğrafçılar Derneği (HİFOD) Başkanı Mahmut Özdemir, Hizan'da ayrı bir güzelliği olan ve Türkiye'de nadir bulunan taş evleri fotoğraflamaya geldiklerini belirterek, "Gördüğünüz gibi yer yer bir metreye yakın kar var ve buna rağmen iyi fotoğrafın elde edilmesi için bu zahmete katlanıyoruz. Gerek arkadaşlarımızla gerekse Hizan'ın dışından, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bu taş evleri görmek ve fotoğraflamak isteyen birçok fotoğraf sever arkadaşlarımız var. Bunlar da zaman zaman buranın fotoğrafını çekip kendi arşivlerine eklemek istiyorlar. Biz de bugün buradayız, memnunuz, sevinçliyiz. Yollar karla kaplı olduğu için buralara gelmek zor. Fakat buna rağmen kış mevsiminin güzelliğini ortaya çıkarmak için buraları fotoğraflıyoruz" diye konuştu.

Fotoğraf severlerden Menderes Ekinci de taş evleri fotoğraflamaya çalıştıklarını belirterek, "Biz de bu şekilde fotoğraf merakımızı gidermeye çalışıyoruz. Birkaç köye gittik ve şu an Uzuntaş köyündeyiz. Şu anda burayı fotoğraflamaya çalışıyoruz" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:27 Kaynak: İHA

Türkiye, Bitlis, Hizan, Güncel
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