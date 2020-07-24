Fotoğraf tutkunlarının kadrajında Neowise kuyruklu yıldızı vardı - Son Dakika

Kırklareli'nde fotoğraf tutkunları uzaydaki varlığı bu yıl keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızını fotoğraflamak için çaba harcadı.

Kırklarelili fotoğraf tutkunlarından Cemre Gökçe ve Metin Durak, kuyruklu yıldızını fotoğraflayarak, arşivlerine aldı.

Kayalı barajı çevresinde Neowise kuyruklu yıldızını fotoğraflayan Durak, AA muhabirine, bu fırsatı kaçırmadıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.

Hayatındaki ilk kuyruklu yıldızı 1990'lı yılların sonunda gördüğünü belirten Durak, ikinci kez görme şansı bulduğu kuyruklu yıldızı fotoğrafladığını ifade etti.

Neowise kuyruklu yıldızının çıplak gözle görmekle, fotoğraflamak arasında çok büyük bir fark olduğunu anlatan Durak, "Uzun pozlama tekniği ile çektiğimiz kuyruklu yıldızın, dünya yakınlarından bir sonraki geçişinin 6700 yıl sonra olacağını bilmek ise hayatım boyunca eşsiz bir anı olarak hafızamda ve arşivimde yer alacak." dedi.