Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara\'dan büyük hata

Wanda Nara, fotoğraf düzenlerken yaptığı hata nedeniyle sosyal medyada kısa süreli bir gündem yarattı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Wanda Nara, bu kez fotoğraf düzenlerken yaptığı bir hatayla gündeme geldi. Nara, paylaşmak istediği fotoğrafta düzenleme yaparken telefonun yarısını da yanlışlıkla sildi.
Paylaşımın ardından hatasını kısa sürede fark eden Wanda Nara, Instagram'da yayınladığı hikayeyi hızla kaldırdı. Ardından fotoğrafın düzeltilmiş halini takipçileriyle paylaştı.
Kısa süreliğine yayında kalan hatalı fotoğraf, sosyal medyada kullanıcıların dikkatinden kaçmadı ve birçok yorum yapıldı.
