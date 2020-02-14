Fotoğraflarla 1950'lerden günümüze 14 Şubat Sevgililer Günü hikayeleri - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fotoğraflarla 1950'lerden günümüze 14 Şubat Sevgililer Günü hikayeleri - Son Dakika Dünya

Fotoğraflarla 1950'lerden günümüze 14 Şubat Sevgililer Günü hikayeleri

13 dakika önce

Sevgiler Günü olarak kutlanan 14 Şubat, herkese hitap etmese de çağımızın en popüler özel günlerinden biri. Avrupa'da ortaya çıkan ve yüzyıllardır süren gelenek, dünyanın dört bir köşesinde birbirinden ilginç etkinliklerle kutlanıyor

Fotoğraflarla 1950'lerden günümüze 14 Şubat Sevgililer Günü hikayeleri, System.String[]

Sevgiler Günü olarak kutlanan 14 Şubat, herkese hitap etmese de çağımızın en popüler özel günlerinden biri. Avrupa'da ortaya çıkan ve yüzyıllardır süren gelenek, dünyanın dört bir köşesinde birbirinden ilginç etkinliklerle kutlanıyor.


Peki artık sınır tanımayan 14 Şubat'ta çiftler, birbirlerine aşklarını nasıl gösteriyor? Sizin için derlediğimiz bu fotoğraflarda romantizmin sınır tanımadığını bir kez daha göreceksiniz.

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Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:32 
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