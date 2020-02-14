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Fotoğraflarla 1950'lerden günümüze 14 Şubat Sevgililer Günü hikayeleri
13 dakika önce
Sevgiler Günü olarak kutlanan 14 Şubat, herkese hitap etmese de çağımızın en popüler özel günlerinden biri. Avrupa'da ortaya çıkan ve yüzyıllardır süren gelenek, dünyanın dört bir köşesinde birbirinden ilginç etkinliklerle kutlanıyor
Sevgiler Günü olarak kutlanan 14 Şubat, herkese hitap etmese de çağımızın en popüler özel günlerinden biri. Avrupa'da ortaya çıkan ve yüzyıllardır süren gelenek, dünyanın dört bir köşesinde birbirinden ilginç etkinliklerle kutlanıyor.
Peki artık sınır tanımayan 14 Şubat'ta çiftler, birbirlerine aşklarını nasıl gösteriyor? Sizin için derlediğimiz bu fotoğraflarda romantizmin sınır tanımadığını bir kez daha göreceksiniz.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:32
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