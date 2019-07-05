Fotokamp Projesi kapsamında Keban'da fotoğraf çekimi yapıldı

Malatya
'nın Arapgir
ilçesinde başlayan 5. Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi kapsamında Keban
ilçesinde fotoğraf çekimi yapıldı.
Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ile Arapgir Belediyesi tarafından organize edilen Malatya Valiliği
, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat
Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi, Kemaliye
, Divriği
, Ağın
, Keban ve Arguvan
Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği proje kapsamında Keban ilçesinde fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
Fotoğrafçılar, Keban Barajı ve Gölü, Fırat Nehri
, Fırat Köprüsü, Seyir Tepesi, Çırçır Şelalesi, tarihi Yusuf Ziya Paşa
Cami ve Külliyesi, Meryem Ana
Kilisesi, Keban Çarşısı ve Keban evlerinin bulunduğu doğa ve turistik mekanlarda çekim yaptı.