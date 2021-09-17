Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, taraftarların gönlünü fethetti. Frankfurt maçında kazanılan son saniye penaltısında topun başına geçen Yunan yıldızın şutu kaleci çıkardı. Kaçan penaltı sonrası Pelkas yıkıldı.
Pelkas, penaltıyı kaçırdıktan sonra büyük üzüntü yaşadı ama taraftarlar teselli etti. Tribünlere davet edilen Pelkas'a destek tezahüratları yapıldı.
Pelkas, bu duygusal destek sonrası performansının yükseleceğinin sözünü verdi. Sosyal medyada paylaşım yapan Pelkas, "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı söylediniz. Bu sizin saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğinizin karşılığını mutlaka vereceğim. Desteğiniz için bir kez daha teşekkürler" notunu düştü.
Son Dakika › Spor › Frankfurt maçında penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim - Son Dakika Spor