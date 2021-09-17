Frankfurt maçında penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, taraftarların gönlünü fethetti. Frankfurt maçında kazanılan son saniye penaltısında topun başına geçen Yunan yıldızın şutu kaleci çıkardı. Kaçan penaltı sonrası Pelkas yıkıldı.

TRİBÜNLERE GİTTİ

Pelkas, penaltıyı kaçırdıktan sonra büyük üzüntü yaşadı ama taraftarlar teselli etti. Tribünlere davet edilen Pelkas'a destek tezahüratları yapıldı.

"SÖZ VERİYORUM"

Pelkas, bu duygusal destek sonrası performansının yükseleceğinin sözünü verdi. Sosyal medyada paylaşım yapan Pelkas, "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı söylediniz. Bu sizin saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğinizin karşılığını mutlaka vereceğim. Desteğiniz için bir kez daha teşekkürler" notunu düştü.