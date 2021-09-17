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Frankfurt maçında penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim - Son Dakika

Frankfurt maçında penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim

17.09.2021 16:26
Frankfurt maçında penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim, System.String[]

Frankfurt maçında son dakikada penaltı kaçıran Pelkas taraftardan özür diledi. Yunan futbolcu, "Penaltıyı kaçırınca bile adımı söylediniz. Bu desteğinizin karşılığını mutlaka vereceğim" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, taraftarların gönlünü fethetti. Frankfurt maçında kazanılan son saniye penaltısında topun başına geçen Yunan yıldızın şutu kaleci çıkardı. Kaçan penaltı sonrası Pelkas yıkıldı.

Penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim

TRİBÜNLERE GİTTİ

Pelkas, penaltıyı kaçırdıktan sonra büyük üzüntü yaşadı ama taraftarlar teselli etti. Tribünlere davet edilen Pelkas'a destek tezahüratları yapıldı.

Penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim

"SÖZ VERİYORUM"

Pelkas, bu duygusal destek sonrası performansının yükseleceğinin sözünü verdi. Sosyal medyada paylaşım yapan Pelkas, "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı söylediniz. Bu sizin saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğinizin karşılığını mutlaka vereceğim. Desteğiniz için bir kez daha teşekkürler" notunu düştü.

Frankfurt maçında penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe, Frankfurt, Yunan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Frankfurt maçında penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Frankfurt maçında penaltı kaçıran Pelkas'tan taraftara mesaj: Bu desteğin karşılığını fazlasıyla vereceğim - Son Dakika
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