Franklin Templeton Arbitrum\'da yeni fonunu piyasaya sürdü

Finans

Küresel varlık yönetimi devi Franklin Templeton, finans dünyasını sarsacak bir hamle yaptı. Şirket, Arbitrum Vakfı ile iş birliği yaparak, OnChain U.S. Government Money Fund'u Arbitrum Blockchain ağında hayata geçirdi. Bu cesur adım, geleneksel finans ile merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemini birleştirerek, yatırımcılara Blockchain tabanlı Benji Investments platformu üzerinden yepyeni fırsatlar sunuyor.

Arbitrum Blockchain Ağında Franklin Templeton Yeniliği

Küresel yatırım devi Franklin Templeton, finans dünyasında ses getirecek bir adım attı. Şirket, Arbitrum Vakfı ile güçlerini birleştirerek, Arbitrum Blockchain ağı üzerinde OnChain U.S. Government Money Fund'u (FOBXX) faaliyete geçirdi. Bu hamle, geleneksel finans ile dijital varlık dünyasının kaynaşmasında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Yenilikçi girişim, yatırımcılara Franklin Templeton'ın Blockchain tabanlı Benji Investments platformu üzerinden fona erişim imkanı sunuyor. BENJI token kullanılarak gerçekleştirilen işlemler, dijital cüzdanlar aracılığıyla yapılabiliyor. Şirket yetkilileri, Arbitrum Blockchain ağının kullanımının talep ve uygunluk durumuna bağlı olacağını vurguladı.

Bu atılım, Franklin Templeton'ın Mayıs ayında Arbitrum Stable Treasury Endowment Programı'na yaptığı başvurunun meyvesi olarak karşımıza çıkıyor. Projenin temel hedefi, klasik finans kurumlarının merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemine entegrasyonunu hızlandırmak.

FOBXX, ilk olarak Stellar Blockchain ağında hayata geçirilmiş, ardından Nisan ayında Polygon Blockchain ağına da taşınmıştı. Devlet tahvilleri ve benzer yatırım araçlarına odaklanan fon, 1 dolarlık sabit pay değerini korumayı amaçlıyor. Gelecekte daha fazla Blockchain ağını desteklemeyi planlayan fon, yatırımcılara geniş bir erişim yelpazesi sunmayı hedefliyor.

Franklin Templeton Dijital Varlıklar Başkanı Roger Bayston, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arbitrum ekosistemine adım atmamız, varlık yönetimi yeteneklerimizi Blockchain teknolojisiyle buluşturma yolunda kritik bir aşama. Bu gelişmenin hem şirketimiz hem de müşterilerimiz için yaratacağı fırsatlar bizi oldukça heyecanlandırıyor." dedi.

Arbitrum'un önemi, DeFiLlama verilerine göre de gözler önüne seriliyor. Arbitrum Blockchain ağı, 2.6 milyar dolarlık mevduat hacmiyle Ethereum Katman-2 (Layer-2) çözümleri arasında yüzde 34'lük pazar payıyla ikincilik koltuğunda oturuyor. Coinbase destekli Base Blockchain ağı, günlük aktif adres sayısında Arbitrum'u geride bırakarak liderlik koltuğuna geçti.

Arbitrum Blockchain arkasındaki şirket olan Offchain Labs'in CEO'su ve kurucu ortağı Steven Goldfeder, iş birliğiyle ilgili olarak, "Franklin Templeton'ın yenilikçi vizyonu, finans sektörü için geliştirdiğimiz ölçeklenebilir ve verimli çözümlerle mükemmel bir uyum içinde. Bu dev kurumun Arbitrum ekosistemine katılması, topluluğumuz için dönüştürücü bir etki yaratacak." ifadelerini kullandı.

Franklin Templeton, tokenize edilmiş ABD Hazinesi alanında öncü rolünü sürdürürken, BlackRock'ın Ethereum üzerinde Securitize ile iş birliği içinde başlattığı BUIDL fonu gibi güçlü rakiplerle de rekabet ediyor. BUIDL şu anda yüzde 28.4'lük pazar payıyla liderliği elinde bulunduruyor. Franklin Templeton ise Nisan ayında BENJI tokenlarının eşler arası transferlerini etkinleştirerek, yönetim altındaki varlıkları ve pazar payında ikinci sıradaki konumunu koruyor.

Şirket, 2018'den bu yana Blockchain teknolojisine yönelik çeşitli yatırım stratejileri geliştirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz ay spot Ethereum ETF'si EZET'yi ve Ocak ayında spot Bitcoin ETF'si EZBC'yi piyasaya süren Franklin Templeton, sırasıyla 22.7 milyon dolar ve 363.6 milyon dolarlık yönetilen varlık toplamayı başardı. Şirket, bu ilk ürünlerin ötesinde yeni kripto fonları üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü de belirtti.