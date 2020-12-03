Fransa, 200 milyon doz Kovid-19 aşısı kapasitesine sahip olacak - Son Dakika

Fransa, 200 milyon doz Kovid-19 aşısı kapasitesine sahip olacak

03.12.2020 22:43
Fransa, 200 milyon doz Kovid-19 aşısı kapasitesine sahip olacak, System.String[]

Fransa Başbakanı Jean Castex, 3 aşamalı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı stratejisi geliştirdiklerini belirterek ülkesinin 200 milyon doz kapasiteye sahip olacağını söyledi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, 3 aşamalı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı stratejisi geliştirdiklerini belirterek ülkesinin 200 milyon doz kapasiteye sahip olacağını söyledi.

Castex, düzenlediği basın toplantısında hükümetin aşı stratejisini açıkladı. Ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısının düştüğünü ifade eden Castex, hastanelerin doluluk oranının da giderek azaldığını dile getirdi. Castex, Noel ve yılbaşı kutlamalarında en fazla 6 kişinin bir araya gelmesi gerektiğini kaydetti.

Kovid-19 aşısının temini için 6 farklı sözleşme imzalandığını aktaran Castex, ülkesinin 100 milyon kişi için 200 milyon doz kapasitesine sahip olacağını vurguladı. Castex, bir kişiye birkaç hafta aralıklarla iki doz aşı vurulacağını anlattı. Bunun maliyetinin 1,5 milyar avro olacağını dile getiren Castex, aşının herkes için ücretsiz olacağına işaret etti.

Castex, ilk aşamada aşının öncelikle yaşlı bakımevlerinde kalanlara ve sağlık çalışanlarına vurulacağına dikkati çekti. İkinci aşamada Şubat 2021'den ilkbahara kadar riskli grupta yer alan kişilerin aşılanacağını anlatan Castex, üçüncü aşamada ise ilkbahardan sonra aşının halkın tamamına yönelik olacağını söyledi. Castex, ülkesinin aşı stratejisinin Ulusal Meclis'in onayına sunulacağını aktardı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da aşının salgının seyrini gelecek aylarda değiştirmeyeceğini belirtti. Aşının ölü ve ağır hasta sayısını düşüreceğini ifade eden Veran, "Aşı korkusu virüsü durdurmaz." dedi.

Endüstri Bakanı Agnes Pannier-Runacher da Fransa'da da aşı üretileceğini, Eure-et-Loire bölgesindeki bir yerin BioNTech'in aşısı ve Indre-et-Loire bölgesinde de Moderna aşısı için tahsis edileceğini kaydetti.

Edouard Philippe, Fransa, Noel, Jean, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, 200 milyon doz Kovid-19 aşısı kapasitesine sahip olacak - Son Dakika


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