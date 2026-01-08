Fransa AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı Oy Kullandı - Son Dakika
Fransa AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı Oy Kullandı

08.01.2026 22:36
Fransa, AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasına karşı oy kullanacağını açıkladı.

Fransa, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı oy kullanacağını bildirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın uluslararası ticarete olumlu baktığı ancak AB-MERCOSUR anlaşmasının başka bir "döneme ait" olduğu belirtildi.

Açıklamada, anlaşmayla ilgili müzakerelerde, AB Komisyonu'nun ilerleme kaydettiği ancak Fransız Parlamentosu'ndaki müzakerelerin siyasi arenanın tamamının söz konusu anlaşmayı reddettiğini gösterdiği kaydedildi.

"Bu bağlamda Fransa, anlaşmanın imzalanmasına karşı oy kullanacak." ifadesine yer verilen açıklamada, AB-MERCOSUR anlaşmasının Fransa'ya katacağı ekonomik kazancın sınırlı olduğuna vurgu yapıldı.

Fransız çiftçiler, haftalardır AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı gösterilerini sürdürüyor.

Hükümetle görüşmek isteyen çiftçiler, birkaç gün önce ülkenin farklı şehirlerinden başkente doğru yola çıkmıştı.

Sabahın erken saatlerinde Paris'e ulaşan çiftçiler, ünlü Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı çevresinde, Eyfel Kulesi ve Ulusal Meclis'in önünde eylem yapmıştı.

AB-MERCOSUR anlaşması süreci

AB ülkelerinin temsilcileri, Aralık 2025'te planlanan ancak Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu ve çiftçi protestoları nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasını yarın oylayacak.

Oylamada, üye ülkelerin onay vermesi durumunda AB Komisyonu, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını 12 Ocak'ta imzalamayı planlıyor.

Anlaşma kapsamında sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanması, buna karşılık MERCOSUR ülkelerinin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Avrupalı çiftçiler düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin Avrupa pazarını dolduracağına dikkati çekerek, bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini belirtiyor.

Anlaşmaya Almanya destek verirken, özellikle Fransa ve İtalya gibi ülkeler ile Avrupa genelinde çiftçiler karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

