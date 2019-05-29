Son Dakika Haberleri: Fransa Başbakanı hakkında güven oylaması yapılacak
Son Dakika Güncel Haber

Fransa Başbakanı hakkında güven oylaması yapılacak

1 saat önce

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in geçen hafta düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından 12 Haziran'da hükümetin izleyeceği yol haritası hakkında Ulusal Meclis'te konuşacağı ve hakkında güven oylaması yapılacağı bildirildi.

Fransa Başbakanı hakkında güven oylaması yapılacak, System.String[]
Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in geçen hafta düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından 12 Haziran'da hükümetin izleyeceği yol haritası hakkında Ulusal Meclis'te konuşacağı ve hakkında güven oylaması yapılacağı bildirildi.
Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Başbakan Philippe'in AP seçimlerinden sonra 12 Haziran'da hükümetin hedefleri ve izleyeceği siyasete ilişkin açıklamalarda bulunacağını belirtti.
Ndiaye, ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Versay Sarayı'nda Ulusal Meclis ve Senatoyu "Kongre" şeklinde toplayarak, hükümetin programı hakkında temmuzda yapmayı planladığı konuşmayı ertelediğini söyledi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada da meclisteki konuşmanın ardından Philippe hakında güven oylaması yapılacağı bildirildi.
577 milletvekilli mecliste, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinden (LREM) 350 milletvekili bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:47 Kaynak: AA
Avrupa, Edouard Philippe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi Finali şifresiz kanalda Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 19:58:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa Başbakanı hakkında güven oylaması yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]