PSG'nin deplasman maçı için hızlı tren yerine uçak tercihine "hava kirliliği" tepkisi - Son Dakika
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PSG'nin deplasman maçı için hızlı tren yerine uçak tercihine "hava kirliliği" tepkisi

05.09.2022 16:06
PSG'nin deplasman maçı için hızlı tren yerine uçak tercihine "hava kirliliği" tepkisi

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) futbolcularının, Nantes'ı 3-0 yendikleri deplasman maçına hızlı tren yerine uçakla gitmeleri "hava kirliliği" polemiğine yol açtı.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) futbolcularının, Nantes'ı 3-0 yendikleri deplasman maçına hızlı tren yerine uçakla gitmeleri "hava kirliliği" polemiğine yol açtı.

Fransız demir yolu şirketi SNCF Direktörü Alain Krakovitch, PSG Community Twitter hesabından kulüp oyuncularının uçak içinde eğlenmesinin yer aldığı görüntülü paylaşımına "Paris-Nantes (yüksek hızlı tren) TGV ile 2 saatten daha kısa mesafededir." yorumuyla tepki gösterdi.

Krakovitch, açıklamasının devamında, "Güvenlik, hız, hizmet ve çevreci ulaşım gibi özel ihtiyaçlarınıza, ortak çıkarlarımıza göre uyarlanan TGV teklifimizi yeniden hatırlatıyorum." ifadesini kullandı.

Fransız basınında da PSG'nin ulaşımda 1 saat 56 dakika süren yüksek hızlı tren yerine 1 saat kadar süren uçağı tercih etmesi hava kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle geniş yer buldu.

Ülkede PSG'li futbolcu Lionel Messi'nin yolculuklarında sık sık özel jet kullanması da yakın zamanda eleştirilmişti.

Fransız merkezli Attac derneği, Messi'nin hazirandan bu yana özel jetle 52 seyahat gerçekleştirmesiyle 1502 ton karbon salındığına bunun, Fransa'da 1 kişinin 150 yıllık karbon ayak izine denk geldiğine dikkat çekerek jet kullanımının azaltılması çağrısı yapmıştı.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) 2020'de yaptığı araştırmada, 2019-2020 sezonunda Fransa birinci ve ikinci lig takımlarının seyahatlerinin yüzde 65'ini uçak, yüzde 31'ine otobüsle yapmasına karşın sadece yüzde 4'ünde tren tercih ettiklerini ortaya koymuştu.

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Kaynak: AA

Fransa, PSG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PSG'nin deplasman maçı için hızlı tren yerine uçak tercihine 'hava kirliliği' tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: PSG'nin deplasman maçı için hızlı tren yerine uçak tercihine "hava kirliliği" tepkisi - Son Dakika
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