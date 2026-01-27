Fransa'da 2026 Bütçesi Oylama Olmadan Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransa'da 2026 Bütçesi Oylama Olmadan Geçti

27.01.2026 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da 2026 bütçe tasarısı, Meclis'te oylama yapılmadan onaylandı. Gensoru önergeleri reddedildi.

Fransa'da 2026 bütçe yasa tasarısının tamamı, Meclis'te oylama yapılmadan geçti.

Fransız hükümetinin, bu yılki bütçe tasarısının tamamını Meclis'te oylama olmadan geçmesi için anayasal yetkisini kullanmasına tepki olarak muhalefetin sunduğu gensoru önergeleri Genel Kurul'da görüşüldü.

Çevreci ve Sosyal Grup ile Ulusal Birlik (RN) partisinin hükümete karşı sunduğu 2 gensoru önergesi yeterli oya ulaşamayarak reddedildi.

Çevreci ve Sosyal Grubun hükümete karşı sunduğu gensoru önergesine 267 milletvekili, RN partisinin sunduğu önergeye ise 140 milletvekili destek verdi.

Gensoru önergelerinin reddedilmesi nedeniyle, 2026 bütçe tasarısının tamamı Meclis'te oylama yapılmadan geçmiş oldu.

Bütçe tasarısı, 29 Ocak'tan itibaren Parlamento'nun üst kanadı olan Senato'da görüşülecek.

Başbakan Sebastien Lecornu Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, bu bütçenin Fransa'nın bütçe tarihine bir iz bırakacağını belirterek, "Bu bütçeyi reddedenler, nasıl tasarruf yapmak istediklerini anlatmayı reddediyor." dedi.

Yeşiller (EELV) Partisi Milletvekili Christine Arrighi, 2026 bütçesinin "adaletsiz" olduğunu savunarak, "iktidarda kalmak için Fransızların ve ülkenin geleceğini feda etmeye hazır olan Lecornu hükümetinin durdurulması gerektiğini" belirtti.

Fransa'da son iki yıldır muhalefet ve iktidar kanadı arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması, hükümet istikrarsızlığına yol açıyor.

Başbakan Sebastien Lecornu, 3 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, bütçe görüşmelerinde Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasına başvurmayacağını belirterek, parlamento görüşmelerinde yeni bir yöntem uygulayacaklarına işaret etmişti.

Aylardır devam eden 2026 bütçe görüşmelerinde, hükümet ve muhalefet arasında uzlaşmaya varılamadı.

Lecornu, aylar önce yaptığı açıklamanın aksi yönünde hareket ederek, bütçeyi Meclis'ten oylama yapılmadan geçirmek için 20 ve 23 Ocak'ta anayasal yetkisine başvurmuştu.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi Meclis'teki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, Meclis'te çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı Meclis'te oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.

Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde 100'den fazla kez Anayasa'nın bu maddesi uygulamaya konuldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da 2026 Bütçesi Oylama Olmadan Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 00:02:56. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa'da 2026 Bütçesi Oylama Olmadan Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.