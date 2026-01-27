Fransa'da 2026 Bütçesi Oylama Olmadan Geçti

Fransa'da 2026 bütçe yasa tasarısının tamamı, Meclis'te oylama yapılmadan geçti.

Fransız hükümetinin, bu yılki bütçe tasarısının tamamını Meclis'te oylama olmadan geçmesi için anayasal yetkisini kullanmasına tepki olarak muhalefetin sunduğu gensoru önergeleri Genel Kurul'da görüşüldü.

Çevreci ve Sosyal Grup ile Ulusal Birlik (RN) partisinin hükümete karşı sunduğu 2 gensoru önergesi yeterli oya ulaşamayarak reddedildi.

Çevreci ve Sosyal Grubun hükümete karşı sunduğu gensoru önergesine 267 milletvekili, RN partisinin sunduğu önergeye ise 140 milletvekili destek verdi.

Gensoru önergelerinin reddedilmesi nedeniyle, 2026 bütçe tasarısının tamamı Meclis'te oylama yapılmadan geçmiş oldu.

Bütçe tasarısı, 29 Ocak'tan itibaren Parlamento'nun üst kanadı olan Senato'da görüşülecek.

Başbakan Sebastien Lecornu Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, bu bütçenin Fransa'nın bütçe tarihine bir iz bırakacağını belirterek, "Bu bütçeyi reddedenler, nasıl tasarruf yapmak istediklerini anlatmayı reddediyor." dedi.

Yeşiller (EELV) Partisi Milletvekili Christine Arrighi, 2026 bütçesinin "adaletsiz" olduğunu savunarak, "iktidarda kalmak için Fransızların ve ülkenin geleceğini feda etmeye hazır olan Lecornu hükümetinin durdurulması gerektiğini" belirtti.

Fransa'da son iki yıldır muhalefet ve iktidar kanadı arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması, hükümet istikrarsızlığına yol açıyor.

Başbakan Sebastien Lecornu, 3 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, bütçe görüşmelerinde Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasına başvurmayacağını belirterek, parlamento görüşmelerinde yeni bir yöntem uygulayacaklarına işaret etmişti.

Aylardır devam eden 2026 bütçe görüşmelerinde, hükümet ve muhalefet arasında uzlaşmaya varılamadı.

Lecornu, aylar önce yaptığı açıklamanın aksi yönünde hareket ederek, bütçeyi Meclis'ten oylama yapılmadan geçirmek için 20 ve 23 Ocak'ta anayasal yetkisine başvurmuştu.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi Meclis'teki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, Meclis'te çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı Meclis'te oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.

Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde 100'den fazla kez Anayasa'nın bu maddesi uygulamaya konuldu.