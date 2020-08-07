Fransa'da bankadaki rehine krizi sona erdi, silahlı şahıs tutuklandı - Son Dakika

Fransa'nın Le Havre kentinde bir bankada 34 yaşında silahlı bir şüphelinin rehin aldığı 6 kişi kurtarıldı, şüpheli ise tutuklandı.

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Le Havre kentinde yer alan bir bankada rehine krizi sona erdi. Kent merkezinde bir bankanın kapanış saatine yakın silahla içeri girip 6 kişiyi rehin alan 34 yaşında ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen şüpheli, polis ve getirilen ara bulucunun ikna çalışması ile 4 rehineyi bırakmış, 53 yaşındaki bir rehine ise kendi imkanları ile kaçmıştı. Şüphelinin elinde son bir rehine kalmıştı. Bankada tutulan son rehine de polis özel harekat ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı. Toplam 6 rehine olaydan zarar almadan kurtarıldı. 34 yaşındaki silahlı şahıs ise tutuklandı.

Ufak tefek suçlardan tanınan şüphelinin hiç ateş etmediği ve kimseye zarar vermediği, polis memurlarının açıklamasına göre soygun için değil, kendinden söz ettirmek için rehin alma olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüphelinin psikolojik rahatsızlığı da olduğu açıklandı. - PARİS