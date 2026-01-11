Fransa'da Çığda İki Kayakçı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Fransa'da Çığda İki Kayakçı Hayatını Kaybetti

11.01.2026 10:45
Val-d'Isere'de çığ altında kalan iki kayakçı kurtarılamadı; üzerlerinde çığ alıcı yoktu.

PARİS, 11 Ocak (Xinhua) -- Fransa'nın Savoie bölgesine bağlı Val-d'Isere kayak merkezinde cumartesi günü pist dışında kayak yaparken çığ altında kalan iki kişi hayatını kaybetti.

Fransız gazetesi Le Figaro'nun Val-d'Isere Turizm yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, iki kayakçının yaklaşık 2,5 metre kalınlığındaki kar tabakasının altında kaldığı, kurtarma ekiplerinin yerlerini tespit ederek ulaştığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedikleri bildirildi.

Açıklamada, kayakçıların üzerlerinde çığ alıcı-verici cihazı bulunmadığı, yerlerinin yalnızca cep telefonları aracılığıyla tespit edilebildiği bildirildi. Kurtarma ekiplerinin, kayakçılara ulaşabilmek için geniş bir alanda kar örtüsünü taramak zorunda kaldığı kaydedildi.

Kar altından çıkarıldıklarında kalpleri durmuş olan her iki kayakçının da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Savoie bölgesinde yer alan Val d'Isere, kış sporları merkezi açısından ünlü bir kayak merkezi olarak biliniyor.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Fransa, Güncel, Son Dakika

