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Fransa'da eylemciler Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı, polis müdahale etti
6 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı.
Macron ve eşi Brigitte Macron tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabildi
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron'un Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonun önünde toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:58
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