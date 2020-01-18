Fransa'da eylemciler Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı, polis müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da eylemciler Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı, polis müdahale etti - Son Dakika Dünya

Fransa'da eylemciler Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı, polis müdahale etti

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı. Macron ve eşi Brigitte Macron tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabildi

Fransa'da eylemciler Macron'un bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı, polis müdahale etti, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı.


Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron'un Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonun önünde toplandı.

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Emmanuel Macron, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:58 
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