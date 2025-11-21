Fransa'yı karıştıran savaş çağrısı: Çocuklarınızı kaybetmeye hazır olun - Son Dakika
Fransa'yı karıştıran savaş çağrısı: Çocuklarınızı kaybetmeye hazır olun

21.11.2025 17:24
Fransa'da Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon'un, "ülkesinin çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiği" yönündeki açıklaması tartışmaya yol açtı. Muhalefet, Mandon'un sözlerini 'savaş çığırtkanlığı' olarak nitelendirirken, hükümet ise sözlerin bağlamından koparıldığını savundu.

Fransa'da Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, hafta başında Paris'te düzenlenen Fransa'nın Belediye Başkanları Kongresi'nde yaptığı açıklamada, ülkesinin 2030'a kadar Rusya'ya karşı olası bir çatışmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

"FRANSA ÇOCUKLARINI KAYBETMEYE HAZIR OLMALI"

"Fransa'nın çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiğini" ifade eden Mandon, "Dürüst olalım, eğer ülkemiz çocuklarını kaybetmeye, savunma üretimi öncelik kazanacağı için ekonomik olarak acı çekmeye hazır olmadığı için zayıflarsa, buna hazır değilsek o zaman risk halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Genelkurmay Başkanı'nın Çocuklarını Kaybetme Açıklaması Tartışma Yarattı
Fabien Mandon

TARTIŞMA YARATTI

Mandon'un "ülkesinin çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiği" yönündeki bu sözleri, ülkede günlerdir tartışılıyor. Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi kurucusu Jean-Luc Melenchon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mandon'un açıklamasına tümüyle karşı çıktığını belirtti. Melenchon, Mandon'un, belediye başkanlarından savaş hazırlıklarına hazırlanmalarını istemeye ve Fransa'nın diplomatik başarısızlıklarının sonuçlarıyla ilgili hangi bedellerin ödeneceğini öngörmeye yetkisi olmadığını vurgulayarak, "(Fransa) Cumhurbaşkanı Macron nereye gitti? Neden buna izin veriyor?" ifadelerini kullandı.

Fransa Genelkurmay Başkanı'nın Çocuklarını Kaybetme Açıklaması Tartışma Yarattı
Jean-Luc Melenchon

Eski Fransa Cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal ise yaptığı açıklamada, Fransa'nın çocuklarını kaybetmeyi kabul etmeyeceğini belirtti. Mandon'un sözlerini "çılgınca açıklamalar" olarak nitelendiren Royal, bu sözlerinin gençlerde anksiyeteyi artırdığı yorumunda bulundu.

Fransa Genelkurmay Başkanı'nın Çocuklarını Kaybetme Açıklaması Tartışma Yarattı
Segolene Royal

Ulusal basındaki haberlere göre, Ulusal Birlik (RN) Partili Perpignan Belediye Başkanı Louis Aliot, vatandaşların "haklı bir savaş" veya Fransız milleti için hayati bir durumla ilgili ölmeye hazır olması gerektiğini" ifade etti.

Fransa Genelkurmay Başkanı'nın Çocuklarını Kaybetme Açıklaması Tartışma Yarattı
Louis Aliot

Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, konuk olduğu TF1 kanalında, Fransa'nın çocuklarının Ukrayna için savaşmaya ve ölmeye gitmeyeceğini dile getirdi. Bregeon, Fransa'nın profesyonel bir orduya sahip olduğunu hatırlatarak, Mandon'un sözleriyle dünyanın farklı noktalarında görevdeki 18-27 yaş aralığındaki Fransız askerlerini kastettiğini savundu. Fransız Sözcü, yurt dışındaki operasyonlarda hayatını kaybeden Fransız askerleri olduğunu da kaydetti.

Fransa Genelkurmay Başkanı'nın Çocuklarını Kaybetme Açıklaması Tartışma Yarattı
Maud Bregeon
Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Hükümet, Fransa, Güncel, Son Dakika

