Fransa'da İki Paraşütçü Yasa Dışı Atladı

Fransa'da iki paraşütçünün inşaat halindeki kulenin tepesinden yasa dışı atlayışı sosyal medyada gündem oldu.

İki paraşütçünün Paris'in 15. bölgesinde bulunan inşaat halinde bulunan, metrelerce yükseklikteki kulenin tepesinden atladığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, olay 31 Ocak'ta öğle saatlerinde Paris'in 15. bölgesinde yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki kulede meydana geldi. İki paraşütçü kuleden atladıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçmayı başardı.

Kulenin inşaat projesini yürüten şirket yasa dışı atlayışlarının ardından paraşütçüler hakkında şikayette bulundu.