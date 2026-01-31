Fransa'da Polis Gösterileri: Kaynak Yetersizliği Protesto Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Fransa'da Polis Gösterileri: Kaynak Yetersizliği Protesto Ediliyor

Fransa\'da Polis Gösterileri: Kaynak Yetersizliği Protesto Ediliyor
31.01.2026 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da polisler, aşırı sağcı sendika Alliance'ın çağrısıyla, kaynak eksikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenledi.

Fransa'nın yaklaşık 20 büyük kentinde binlerce polis çalışanı ve sivil, aşırı sağcı "Alliance" sendikasının çağrısıyla personel ve kaynak yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla gösteriler düzenlerken, "ulusal polis gücünün görevini sürdüremez hale geldiğini" vurguladı.

Fransa'da polis memurları, kaynak ve personel eksikliğine dikkat çekmek amacıyla ülkenin yaklaşık 20 kentinde gösteri düzenledi. Aşırı sağcı "Alliance" polis sendikasının çağrısıyla gerçekleştirilen eylemler kapsamında Paris başta olmak üzere Lille, Nantes, Marsilya, Nice, Bordeaux, Orleans ve denizaşırı bölgelerde de polisler sokaklara çıktı. Paris'te yaklaşık 15 bin ila 20 bin arasında gösterici, yerel saat ile saat 11.00 sıralarında Bastille Meydanı'ndan Ulusal Meydan'a yürüdü. Yürüyüş sırasında bazı vatandaşların da polis çalışanlarına destek verdiği gözlendi. Alliance sendikası, eylemi "vatandaş seferberliği" olarak tanımlarken, gösterilerin amacının "yeterli kaynak eksikliği nedeniyle tehlike altında olan ulusal polis gücüne" dikkat çekmek olduğu belirtildi.

Alliance sendikası ayrıca Hauts-de-Seine bölgesinde 2020 yılından bu yana yaklaşık 200 polis memurunun görevden ayrıldığına dikkat çekti. Bölgedeki bir sendika temsilcisi, "Her polis karakolunda kapasitemizin sınırına dayandık. Çalışma şartları felaket. Memurlar dava yükü altında eziliyor. Ceza yargılamasının basitleştirileceği söylenmişti ancak tam tersi oldu" diyerek duruma tepki gösterdi.

Vanhemelryck: "Polis artık normal şartlar altında görevini yerine getiremiyor"

Ulusal Polis İttifakı Genel Sekreteri Fabien Vanhemelryck, yaptığı açıklamada durumun ciddiyetine vurgu yaparak, "Vatandaşlardan polis güçlerini desteklemelerini istiyoruz. Ulusal polis artık normal şartlar altında görevini yerine getiremiyor. Bu şekilde devam edersek, olaylar karşısında çaresiz kalacağız" dedi.

Bu eylemin yalnızca polislerin katıldığı bir gösteri olmadığını savunan Vanhemelryck, hükümetin sorunların farkında olmasına rağmen somut adımlar atılmadığını belirterek, "Bu nedenle vatandaşlardan destek isteme sorumluluğunu üstleniyoruz" ifadelerini kullandı. Vanhemelryck ayrıca, artan güvensizlik ortamına rağmen polislerin son derece kötü çalışma şartlarında görev yaptığını, tesislerin sağlıksız olduğunu dile getirdi.

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen de yerel basına yaptığı açıklamada, "Polis memurlarının, çoğu zaman sağlık açısından bile sorunlu olan şartlarda çalışmasına izin vermek gerçekten utanç verici" dedi.

Paris'teki yürüyüşe ayrıca aşırı sağcı bir kadın kolektifinin üyelerinin de katıldığı kaydedildi.

Davet edilen Nunez, yürüyüşe katılmadı

Alliance sendikası tarafından yürüyüşe davet edilen Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise gösterilere katılmayacağını açıkladı. Nunez, selefi Bruno Retailleau'nun Şubat 2025'te bir sendika gösterisine katılmasının aksine, "tarafsızlık" ilkesini gerekçe göstererek eylemlerde yer almayacağını belirtti. - PARİS

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Sendika, Fransa, Polis, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa'da Polis Gösterileri: Kaynak Yetersizliği Protesto Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
İmzayı attu Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş’ta İmzayı attu! Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta
Hollywood efsanesi Catherine O’Hara hayatını kaybetti Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti
Fatih Ürek’in vefat ettiğini muhabirlerden öğrenen Sıla’nın yaşadığı şok kameraya yansıdı Fatih Ürek'in vefat ettiğini muhabirlerden öğrenen Sıla'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı

21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:47
Noa Lang’dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray
Noa Lang'dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
19:32
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
19:06
Canlı anlatım: 11 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: 11 dakikada 2 gol
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 21:10:52. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa'da Polis Gösterileri: Kaynak Yetersizliği Protesto Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.