Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 68'inci haftasında - Son Dakika
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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 68'inci haftasında

6 saat önce

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 68'inci haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 68'inci haftasında, System.String[]

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 68'inci haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti.

Başkent Paris'te Jourdan Bulvarı'nda toplanan eylemciler, Eyfel Kulesi'ne yürüdü. Bir grup da Ulusal Meclis çevresinde eylem yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteriler olaysız sona erdi. Nantes kentinde yapılan eylemde de polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis, eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Polis, geçen haftalarda olduğu gibi başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis, Senato ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemler başladığından bu yana 11 kişi yaşamını yitirirken, polisin müdahalesi sonucu 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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