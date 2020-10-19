Fransa'da son 24 saatte 13 bin 243 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 243 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 910 bin 277'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 13 bin 243 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 910 bin 277'ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 105 bin 935 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 33 bin 623 olduğu aktarıldı.