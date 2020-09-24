Fransa'da son 24 saatte 16 bin 98 yeni korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 98 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 16 bin 98 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 98 yeni korona virüs vakası tespit edildi, System.String[]

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 16 bin 98 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Korona virüs salgınında birçok Avrupa ülkesi ikinci dalgayı yaşıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 98 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 497 bin 237'ye ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 52 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 31 bin 511'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 718'i yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 258 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı. Başkent Paris'te ise bazı hastanelerde Covid-19 nedeni ile ameliyatlar ertelendi.

Fransa'da bugün tespit edilen günlük vaka sayısı 19 Eylül'deki 13 bin 498 vakayı geçerek rekor tazeledi. - PARİS

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 22:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 16 bin 98 yeni korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika

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