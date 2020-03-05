Fransa'da Uber sürücüleri lehine karar: Şoförler 'serbest' değil 'çalışan' statüsünde olmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da Uber sürücüleri lehine karar: Şoförler 'serbest' değil 'çalışan' statüsünde olmalı - Son Dakika Dünya

Fransa'da Uber sürücüleri lehine karar: Şoförler 'serbest' değil 'çalışan' statüsünde olmalı

6 saat önce

Fransa'da Yargıtay, özel araç platformu bir Uber sürücüsünün 'çalışan personel' statüsünde kabul edilmesi yönünde karar verdi

Fransa'da Uber sürücüleri lehine karar: Şoförler 'serbest' değil 'çalışan' statüsünde olmalı, System.String[]

Fransa'da Yargıtay, özel araç platformu bir Uber sürücüsünün 'çalışan personel' statüsünde değerlendirilmesi yönünde karar verdi.


Üst mahkeme, Uber'in 2019'da bir Fransız mahkemesinin eski Uber şoförü hakkında verdiği kararı temyize götürmüştü. Şirket kendini çevrimi bir buluşma noktası olarak sunuyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Yargıtay, Fransa, Uber, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PSG, Olympique Lyon'u 5-1 yenerek Fransa Kupası'nda finale çıktı
Fransız L'Opinion gazetesi Türkiye'nin SİHA'larda Fransa'yı geçtiğini yazdı Esra Dermancıoğlu'nun koronavirüs korkusu Kıdem tazminatında milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Yüzde 30 fazla alabilirsiniz

Son Dakika Haberleri
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!
16:41 Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:44:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da Uber sürücüleri lehine karar: Şoförler 'serbest' değil 'çalışan' statüsünde olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]