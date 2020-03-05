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Fransa'da Uber sürücüleri lehine karar: Şoförler 'serbest' değil 'çalışan' statüsünde olmalı
6 saat önce
Fransa'da Yargıtay, özel araç platformu bir Uber sürücüsünün 'çalışan personel' statüsünde kabul edilmesi yönünde karar verdi
Fransa'da Yargıtay, özel araç platformu bir Uber sürücüsünün 'çalışan personel' statüsünde değerlendirilmesi yönünde karar verdi.
Üst mahkeme, Uber'in 2019'da bir Fransız mahkemesinin eski Uber şoförü hakkında verdiği kararı temyize götürmüştü. Şirket kendini çevrimi bir buluşma noktası olarak sunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:26
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