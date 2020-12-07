Fransa'da Ulusal Meclis, Senato'nun Senegal ve Benin kültürel mirasının iadesi kararını onayladı - Son Dakika

Fransa'da Ulusal Meclis, Senato'nun Senegal ve Benin kültürel mirasının iadesi kararını onayladı

07.12.2020 23:31
Fransa'da Ulusal Meclis, Senato'nun Senegal ve Benin kültürel mirasının iadesi kararını onayladı, System.String[]

Fransa'da Ulusal Meclis, Senato'nun Afrikalılara ait sanat eserleri ve kültürel varlıkların iadesine ilişkin kararını onayladı.

Fransa'da Ulusal Meclis, Senato'nun Afrikalılara ait sanat eserleri ve kültürel varlıkların iadesine ilişkin kararını onayladı.

Senatoda kasım ayında kabul edilen Senegal ve Benin'e ait Fransa'daki kültürel mirasın iadesine ilişkin karar, Ulusal Mecliste görüşüldü.

Milletvekilleri, Senato kararını onayladı ancak başka iade taleplerinin incelenmesi için bir komite kurulması önerisini reddetti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Madagaskar'ın Fransız devlet koleksiyonunda bulunan eski Kraliçe III. Ranavalona'nın tacının iadesi için söz vermişti.

Devlet koleksiyonundaki tacın iadesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Ancak Macron'un parlamentoyu bilgilendirmeden iade sözü vermesinden rahatsız olan Senato, böyle bir girişimde bulunmuştu.

Tasarı Senatoda bir kez daha ele alınacak.

Macron, Mart 2018'de sömürge döneminden kalma Afrika menşeli tarihi eserleri iade edeceğini, ilk olarak Benin'den kaçırılan 28 eserin iadesinin sağlanacağını duyurmuş, bu yıl ocak ayında Avrupa'da özel koleksiyonlarda bulunan Abomey Krallıkları dönemine ait 28 eser Benin'e iade edilmişti.

Fransa'nın önceki Başbakanı Edouard Philippe, Kasım 2019'da da Barış ve Güvenlik Forumu'na katılmak için gittiği Senegal'in başkenti Dakar'da ülkenin önde gelen dini liderlerinden el Haci Ömer Tall'a ait olduğu belirtilen tarihi kılıcı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'e geri vermişti.

Fransa'da Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 döneminde kaçırılmış sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başta başkent Paris olmak üzere birçok kentteki müzelerde sergileniyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurmuş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.

Senegal, Senato, Fransa, Benin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Ulusal Meclis, Senato'nun Senegal ve Benin kültürel mirasının iadesi kararını onayladı - Son Dakika


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