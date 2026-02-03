Fransa'dan ABD-İran Müzakerelerine Destek - Son Dakika
Güncel

Fransa'dan ABD-İran Müzakerelerine Destek

03.02.2026 19:18
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ABD ve İran müzakerelerini desteklediklerini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD ve İran arasında bir müzakere için arabulucu ülkelerin çabalarını desteklediklerini belirtti.

Barrot, kamu yayıncısı Franceinfo'da katıldığı programda, ABD ve İran arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran ile ABD arasında Türkiye'de 6 Şubat'ta yapılması planlanan görüşme hakkında konuşan Barrot, "Anladığım kadarıyla İstanbul'da gerçekleşecek. ABD ve İran arasında arabulucu ülkelerle yakın temastayız ve bu çabalarla ilgili kendilerini destekliyoruz." dedi.

Barrot, İran'ın ABD'nin müzakere teklifini değerlendirmek istemesinin güzel bir şey olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Alınması gereken ilk karar, tabii ki bu kanlı baskıya son vermek, tutukluları serbest bırakmak, iletişimi yeniden sağlamak ve İran halkına özgürlüğünü iade etmek. ve tabii ki sonrasında nükleer, füze ve bölgede terör örgütlerine destek meselelerinin ele alınması gerekiyor; bunlar bölge ve Avrupa için ciddi güvenlik sorunları doğuruyor."

Öte yandan Barrot, Gazzeliler için insani yardımın Refah Sınır Kapısı'ndan geçebilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yarın 42 bin Filistinli çocuk için gönderilen 400 ton Fransız gıda yardımı El Ariş'e (Mısır'ın kuzeydoğusundaki liman) ulaşacak." dedi.

Fransız bakan, Avrupalıların Refah Sınır Kapısı'nda güvenliği sağlamaya "hazır olduğunu" ifade ederek, bölgede insani yardımın geçişini sağlayabilecek Fransız jandarmaları olduğunu kaydetti.

Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme olacak

ABD'li ve İranlı yetkililer, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından ilk kez bir araya gelecek.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Trump'ın müzakere teklifine yanıt verilmesi yönündeki talepleri dikkate aldıklarını belirterek, müzakerelerin başlaması için Erakçi'ye talimat verdiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Fransa, İran, Son Dakika

