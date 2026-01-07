Fransa'dan ABD'ye Tepki: Yüksek Hazırlıkta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Fransa'dan ABD'ye Tepki: Yüksek Hazırlıkta

Fransa\'dan ABD\'ye Tepki: Yüksek Hazırlıkta
07.01.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ABD'nin Grönland açıklamalarına karşı Avrupa'nın yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Beyaz Saray'ın Grönland'a ilişkin açıklamalarının Avrupa ülkelerinin ABD'nin gözdağı politikalarına yanıt vermeye hazırlandıklarını belirterek, "Tehditlerle karşı karşıya kaldığımızda harekete geçmek istiyoruz. Karşılık vermeye yönelik çalışmalarımıza başladık" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonunun ardından Grönland'a ilişkin açıklamalarına Avrupalı ülkelerden tepkileri gelmeye devam ediyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Grönland konusunda güç kullanımı dahil farklı seçeneklerin masada olduğunun belirtilmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız basınına konuştu. Barrot, ABD ve Avrupalı ülkeler arasında devam eden diplomatik tartışmalarda Avrupa ülkelerinin ABD'nin gözdağı politikalarına yanıt vermeye hazırlandıklarını söyledi. Fransız Bakan, "Tehditlerin kaynağı ne olursa olsun ve hangi şekli alırsa alsın, buna karşılık vermeye yönelik çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullandı. Etkili ve ikna edici bir yanıt vermek için "bunu yalnız yapmayacaklarını" belirten Barrot, söz konusu çalışmalarının gelecek günlerde Fransa'nın ana ortaklarıyla paylaşılacak bir plana dönüşeceğini kaydetti.

Fransa, Almanya ve Polonya'dan üçlü görüşme

Barrot, bugün Polonyalı ve Almanyalı mevkidaşları ile bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi. Barrot, Washington yönetiminin Grönland'ın ötesindeki konularda da attığı adımlara değinerek, görüşmelerinde benzer başlıkların ele alınacağını bildirdi. Fransız Bakan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın aralarında eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Thierry Breton'un da bulunduğu 5 etkin isme vize yasağı getirme kararını da hatırlatarak, "Tehditlerle karşı karşıya kaldığımızda harekete geçmek istiyoruz. Ancak, bunu Avrupalı ortaklarımızla birlikte yapmak istiyoruz" dedi.

Rubio: "Venezuela'da yaşananların Grönland'da yaşanma ihtimali yok"

Barrot, dün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirerek, Grönland konusuna değindiklerini kaydetti. Barrot, Rubio'nun Washington yönetiminin Grönland'a askeri müdahale gerçekleştirme imkanı olmadığı konusunda güvence verdiğini aktararak, "Rubio, Venezuela'da yaşananların Grönland'da yaşanma ihtimali olmadığını söyledi" dedi.

Beyaz Saray açıklaması

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a verdiği stratejik öneme atıfta bulunarak, "Başkan Trump, Grönland'ın alınmasının ABD için bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Arktik bölgesindeki rakiplerimizi caydırmak adına hayati önem taşıdığını açıkça dile getirmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Grönland konusunda güç kullanımı dahil farklı seçeneklerin masada olduğunu belirten Leavitt, "Başkan Trump ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve elbette, ABD ordusunu kullanmak da her zaman başkomutanın elinde olan bir seçenek" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, tepki çeken Grönland açıklamalarını yinelemişti

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğunu belirterek, adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını yinelemişti. "Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var" diyen Trump, Danimarka Krallığı'na bağlı adanın "Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu" iddia etmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Grönland, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa'dan ABD'ye Tepki: Yüksek Hazırlıkta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:07:53. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa'dan ABD'ye Tepki: Yüksek Hazırlıkta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.