FRANSA'DAN ARNAVUTKÖY'E SOSYAL MEDYA İLE BAŞLAYAN MİLYONLARCA LİRALIK DOLANDICILIK - Son Dakika

FRANSA'da yaşayan iş insanı, sosyal medya üzerinden tanıştığı emlakçı kadın tarafından dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu

Fransa'da yaşayan Abdulbaki Y. Arnavutköy'de emlakçılık yapan Özlem T. ile sosyal medya üzerinden tanıştı.

İddiaya göre Abdulbaki Y., İstanbul'a geldiğinde Özlem T. ile birlikte oldu. Özlem T. aralarında gönül ilişkisi bulunan iş insanının Marmara Ereğlisi'ndeki villasının satış işlemleri ile ilgilendi. İş insanı Abdulbaki Y.?in villasını vekaletle satan Özlem T., satıştan elde edilen

1 milyon 350 bin lirayı vermedi. Abdulbaki Y., defalarca talep etmesine rağmen parayı alamadı.

Fransa'ya geri dönen iş insanı, emlakçı kadın tarafından tehdit edilmeye başladı. Villasını satın alan kişilerin, villayı geri vermek için 400 bin lira talep ettiklerini söyleyen Özlem T., gurbetçi iş adamından 200 bin lira aldı. Daha sonra hamile olduğunu ve elindeki çıplak fotoğraflarını ailesine göndermekle tehdit eden kadın, iş insanından 485 bin lira daha aldı.

Kürtaj olmak için ayrıca 150 bin lira daha isteyen kadının tehdit ve şantajlarından bıkan iş insanı, İstanbul'a geldiğinde emniyete giderek şikayetçi oldu. Dolandırıldığını, tehdit ve şantajla parasının alındığını polise anlatan iş insanı Hadımköy'de bulunan bir dairesini de emlakçı kadının üzerine yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Şikayet ve eldeki deliller üzerine harekete geçen Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri emlakçı Özlem T. ile birlikte 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden Özlem T., tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer iki kişi ise serbest bırakıldı.