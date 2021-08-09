Fransa'dan geldi, onlarca engelli çocuğu sevindirdi - Son Dakika

Fransa'dan geldi, onlarca engelli çocuğu sevindirdi

Antrenörlerden engellilerin yüzünü güldüren hareket

BURSA - Ünlü Antrenör Güvenç Kurtar ve Osman Demir, engelli çocuklara tekerlekli sandalye hediye etti.

Muş'un Bulanık ilçesinde tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli vatandaşlar Bursa'daki hemşerilerinden yardım istedi. Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneğinin organize ettiği yardım kampanyasına ünlü antrenör Güvenç Kurtar ve Fransa'dan gelen antrenör Osman Demir destek oldu.

Ağustos ayında Muş ve Bursa'daki engellilere gönderilecek 74 sandalyenin yarı ücretini Güvenç Kurtar ve Osman Demir karşıladı. Antrenörler aldıkları tekerlekli sandalyeleri sahiplerine ulaşması için elleriyle araçlara yükledi.

Engellilerin yüzünü güldürmeye devam ettiklerini ifade eden Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Selahattin Turan, "Dernek olarak engelli kardeşlerimizin yüzlerini güldürmeye devam ediyoruz. Derneğimize gelen talepler doğrultusunda engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye dağıtımlarımız devam ediyor. Hayırsever iş adamlarının bağışlarıyla aldığımız sandalyeleri engelli kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Ağustos ayında dağıtımını yapacağımız 74 adet tekerlekli sandalyenin büyük çoğunluğunun ücretini karşılayan Güvenç Kurtar ve Osman Demir hocalarıma teşekkür ederim. Osman Demir hocam kampanyamıza destek olmak için Fransa'dan geldi. Tekerlekli sandalyelerimizi araçlara yükledik. Sahiplerine ulaşması için yola çıkarttık. Engelli kardeşlerimizin yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize" dedi.

Böyle bir kampanyanın içinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Antrenör Güvenç Kurtar, "Engelli kardeşlerimize destek olmak için Bursa'ya geldik. Engelli kardeşlerimiz mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

Engellilere destek olmak için Fransa'dan geldiğini ifade eden Antrenör Osman Demir, "Böyle bir projede bulunmaktan son derecede gururluyum, bu projeyi başlatan Selahattin Başkana ve yönetimine çok teşekkür ederim. Bundan sonrada çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.