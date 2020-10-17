- Fransa'dan meme kanseri farkındalığı için pembe kampanyası - Son Dakika

- Fransa'dan meme kanseri farkındalığı için pembe kampanyası

PARİS - Fransa, her yıl sonbahar mevsiminde olduğu gibi bu yıl da meme kanserine karşı farkındalığı arttırmak için bir kampanya kapsamında pembe renge büründü.

Fransa, her yıl meme kanserine karşı farkındalığı arttırmak için Pembe Ekim kampanyası gerçekleştiriyor. Kampanya kapsamında caddeler, sokaklar hem pembe renge bürünüyor. Fransa tarafından 27 yıldır gerçekleştirilen kampanya kapsamında bu yıl da sokaklar ve caddeler pembe renkle ışıklandırıldı, binaların önüne meme kanseriyle mücadelenin artık sembolü haline gelen pembe kurdele konuldu.

Lyon kentinde bulunan Incity Kulesi pembe renkle ışıklandırılırken, Paris'te de süs havuzlarının sularının rengi pembeye dönüştürüldü.