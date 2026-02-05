Fransa Dışişleri Bakanı Irak'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Fransa Dışişleri Bakanı Irak'ta

Fransa Dışişleri Bakanı Irak\'ta
05.02.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Irak'ta terörle mücadele ve Suriye'deki durum hakkında görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, resmi ziyaret kapsamında geldiği Irak'ta Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, resmi ziyaret kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Barrot, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi. Barrot, ortak basın toplantısında, Fransız askerlerinin Irak'ta güvenlik güçleriyle birlikte terörle mücadele ettiğini belirterek, "Irak'a ziyaretimin hedeflerinden biri terörle mücadeledir" dedi.

Iraklı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Suriye'deki gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Barrot, Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında sağlanan anlaşmayı değerlendirdiklerini ifade etti. Barrot, Suriye'de tüm halkı kapsayan barışçıl ve kapsamlı bir geçiş sürecine yönelik Fransa'nın beklentilerinin devam ettiğini dile getirdi.

Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerinin Irak'a sevk edilmesine değinen Barrot, Fransa'nın bu süreçte Irak'a destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

İran'a ilişkin açıklamalarda da bulunan Barrot, Tahran yönetiminin kendi halkına yönelik baskılarını kınadıklarını, bölgedeki gerilimin azaltılması için İran'ın nükleer dosya ve balistik füze programı konusunda müzakere yoluna gitmesi ve tavizler vermesi gerektiğini ifade etti. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Dış Politika, Fuat Hüseyin, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Fransa, Noel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa Dışişleri Bakanı Irak'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

21:44
Abu Dabi’de Esir Takası Anlaşması
Abu Dabi'de Esir Takası Anlaşması
21:25
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu
Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu
20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 22:17:34. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa Dışişleri Bakanı Irak'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.