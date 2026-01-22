Fransa Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
Fransa Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

22.01.2026 19:30
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 26-27 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'nun 26-27 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Confavreux, Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Barrot'nun 26-27 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Confavreux, Fransız Bakan'ın ziyaretine ilişkin ek detayları paylaşmadı.

Confavreux, Barrot'nun İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Yıllık Toplantısı kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştüğünü aktardı.

Suriye'de yaşananlara ilişkin ise bu ülkeye yönelik iki temel yaklaşımlarının olduğunu söyleyen Confavreux, bunlardan birinin Suriye'de birlik sağlanması, diğerinin terör örgütü DEAŞ'ın önlenmesi olduğunu kaydetti.

Fransız Sözcü, gelecekte terör riskinin yeniden oluşmasını sağlayacak zafiyetlerin oluşmaması için DEAŞ mensuplarının bulunduğu kampların ve hapishanelerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini savundu.

Suriye'de "şiddetin sona ermesi" için terör örgütü YPG/SDG ve Suriye hükümeti yetkilileri dahil tüm taraflar ile görüştüklerini dile getiren Confavreux, Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında 10 Mart 2025'te ve 18 Ocak'ta yapılan anlaşmaları desteklediklerini yineledi.

Bu bağlamda Confavreux, "Kürtlerin siyasi ve kültürel haklarına saygı çerçevesinde Suriye'ye entegre" edilmeleri gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Confavreux, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılma konusuna ilişkin olarak ise bu kurula davet edildiklerini söyledi.

Bununla birlikte Barış Kurulu Şartı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na aykırı hususlar olduğuna işaret eden Confavreux, "Bunu reddediyoruz demiyoruz. Sadece şu aşamada katılmayı düşünmediğimizi söylüyoruz." dedi.

Confavreux, Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinerek, "Sivil kayıpları ve gazetecilerin Gazze'de savaş kapsamında ödediği ağır bedeli daima kınadık. Gazeteciler, işini özgürce yapabilmeli. Gazze'de gazetecilerin son on yıllardaki en ağır bedeli ödediğine inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

