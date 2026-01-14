Fransa, Grönland'da Konsolosluk Açıyor - Son Dakika
Fransa, Grönland'da Konsolosluk Açıyor

14.01.2026 11:01
Fransa, Trump'ın Grönland üzerindeki baskılarına karşı 6 Şubat'ta konsolosluk açacağını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, geçen yıldan bu yana planlanan bir adım olarak 6 Şubat'ta Grönland'da bir konsolosluk açılacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donadl Trump'ın Grönland'ı ilhak açıklamalarına Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, RTL Radyosu'na yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Grönland politikasına karşı çıktı. Barrot, ABD'nin Grönland'a şantaj yapmayı ve özerk Danimarka toprağı üzerinde kontrol kurmak istediğini dile getirmeyi bırakması gerektiğini vurguladı. Fransız bakan açıklamasında, "Başka bir NATO üyesine saldırmak hiçbir anlam ifade etmez; hatta bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına bile aykırı olur. Bu nedenle bu şantajın açıkça sona ermesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Jean-Noel Barrot, Trump'ın Grönland üzerinde kontrol sağlama yönündeki baskılarına rağmen Fransa'nın geçen yıldan bu yana planlanan bir adım olarak 6 Şubat'ta adada bir konsolosluk açacağını duyurdu.

Trump'ın Grönland açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, stratejik konumu ve doğal zenginlikleri nedeniyle Grönland'ın ABD için bir ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu söylemiş, Danimarka'ya bağlı adanın, Rusya ve Çin tarafından ele geçirilmesinin önlenmesi için ABD'nin kontrol ve korumasına girmesi gerektiğini savunmuştu.

"Grönland'ı ABD idare etmeyecek ve ABD'nin bir parçası olmayacak"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen dün Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile düzenlediği basın toplantısında, "Biz diyalog ve işbirliği arayışı içindeyiz. Çatışma istemiyoruz. Fakat mesajımız net, Grönland satılık değil. Bunu daha en başından açıkça ifade ettik" demişti. Grönland Başbakanı Nielsen ise Grönland'ın Avrupa ve transatlantik çevreye güçlü bir aidiyeti olduğunu fakat bunun ancak Danimarka'ya bağlı özerk bir yapı çerçevesinde mümkün olduğunu söylemişti. Nielsen, "Anlamaları gereken bir şey var; Grönland, ABD'ye ait olmayacak. Grönland'ı ABD idare etmeyecek ve ABD'nin bir parçası olmayacak. Eğer ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, ABD'yi değil Danimarka'yı seçiyoruz. NATO'yu, Danimarka'yı ve AB'yi seçiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - PARİS

Dış Politika, Diplomasi, Grönland, 3-sayfa, Fransa, Son Dakika

