Fransa Grönland\'da Konsolosluk Açıyor

FRANSA Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Grönland'da konsolosluk açma kararı aldıklarını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, katıldığı bir radyo programında, Grönland ile ilgili açıklamada bulundu. Barrot, Fransa'nın, Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 6 Şubat'ta konsolosluk açacağını duyurdu. Grönland'da her açıdan Fransız varlığını güçlendirmek istediklerini belirten Barrot, Nuuk'ta bir Fransız konsolosluğu açılması kararının bu niyetin göstergesi olduğunu söyledi.