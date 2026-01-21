Fransa Grönland'da NATO Tatbikatı İstedi

Fransa'nın Grönland'da NATO tatbikatı düzenlemesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Fransa, Grönland'da bir NATO tatbikatı talep etti ve buna katkı sağlamaya hazır." ifadesi kullanıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yakın kaynaklar, Fransa'nın Danimarka'nın Grönland'daki tatbikatına katılmasıyla aynı nedenden ötürü bu bölgede bir NATO tatbikatı istediğini belirtti.

Kaynaklar, Arktik bölgesindeki güvenliğin ciddiye alınması nedeniyle Fransa'nın ABD Başkanı Donald Trump'a bir mesaj göndermek istediğini ifade etti.

Fransa dahil farklı Avrupa ülkeleri geçen hafta Grönland'daki müşterek tatbikatlara katılması için bölgeye askerler göndermişti.

Paris hükümetinin geçen hafta bölgeye yaklaşık 15 asker gönderdiği aktarılmıştı.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.