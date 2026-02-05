Fransa, Irak'ın İstikrarına Destek Veriyor - Son Dakika
Fransa, Irak'ın İstikrarına Destek Veriyor

05.02.2026 18:36
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Irak'ın güvenliği için uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Irak'ın istikrarı ve güvenliğinin korunması gerektiğini ifade etti.

Barrot, Suriye'nin ardından bölgesel temaslarını Irak'ın başkenti Bağdat'ta sürdürdü.

Burada Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelen Barrot, ortak basın toplantısında konuştu.

Barrot, bir yıl içinde ikinci kez Irak'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Bu ortaklığımızın gücü ve kalitesinin yanı sıra Fransa'nın Irak'la resmi bir diyaloğu sürdürmeye verdiği önemi gösteriyor." dedi.

Irak'ın yakın çevresinde bölgesel gerilim yaşandığına dikkati çeken Barrot, bu durumun askeri bir gerilimin tırmanması ve terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkması riski taşıdığını kaydetti.

Barrot, DEAŞ'a karşı görev bilinciyle Suriye ve Irak'a geldiğini anlatarak, "Fransızların güvenliği, burada, Irak ve Suriye'de şekilleniyor." dedi.

Fransız askerlerin, Iraklı mevkidaşlarıyla birlikte Irak'ta terörle mücadele kapsamında seferber olduğunu kaydeden Barrot, Hüseyin'le birlikte Suriye'deki durumu görüştüklerini dile getirdi.

Barrot, 30 Ocak'ta Şam Yönetimi ile terör örgütü YPG arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Fransa ve Irak'ın, Suriye toplumunun tamamı için barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş sürecini destekleme ile terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin devamını sağlamada hemfikir olduğunu kaydetti.

"Irak'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan kendi topraklarına gönderilen binlerce tutukluyu ağırlamakta önemli görev üstlendiği" değerlendirmesinde bulunan Barrot, "Irak, bu bağlamda desteğimize güvenebilir." dedi.

Barrot, Hüseyin ile İran'daki durumu da görüştüklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"(Görüşmede) İran makamlarının İran halkına yönelik kanlı baskısını şiddetle kınadığımızı dile getirdim. Gerilimin artması riski ve bunun Irak ile bölgeye mal olabilecek sonuçları karşısında, İran'ın ABD'nin müzakere talebini kabul etmesinin, nükleer programı, balistik füze cephanesi ve bölgeyi istikrarsızlaştırma faaliyetleri konusunda tavizler vermesinin ve halkına yönelik baskıyı sona erdirmesinin son derece gerekli olduğunu vurguladım."

Kendi güvenlik çıkarlarını ve İran halkının temel haklarını gözeten ve müzakereyle sağlanacak bir çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabaların tamamını desteklediklerini belirten Barrot, "Bölgesel koşullar ne olursa olsun sabırla elde edilen Irak'ın istikrarı ve güvenliği muhafaza edilmeli." ifadesini kullandı.

Barrot, Irak'ın yeniden ayağa kalkması için bu iki unsurun vazgeçilmez olduğunu ve bölge için "umut kaynağı" teşkil ettiğini kaydederek, bölgede istikrar ve kalıcı barış için çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Hüseyin'le şartlar elverdiğinde, 3. Bağdat Konferansı'nın düzenlenmesi için birlikte çalışmak konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Barrot, bölgede dış müdahalelerden uzak güçlü ve egemen devletler istedikleri görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Fransa, Irak, Son Dakika

