Fransa, Mali'deki askeri üsleri yıl sonu kapatmaya başlayacak - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali'deki askeri üsleri 2021 sonunda kapatmaya başlayacaklarını belirtti.

Macron, G5 Sahel ülkeleri liderleri ile düzenlenen çevrim içi zirve sonrası, Paris ziyaretinde bulunan Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kidal, Tessalit ve Timbuktu'daki Fansız üslerinin 2022 başında tamamen kapanmış olacağını söyleyen Macron, "Sahel'de kalmaya devam ediyoruz, çünkü bölge ülkelerinin talebiyle oradayız." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, uzun vadede, Sahel bölgesinde 2 bin 500 ila 3 bin asker bulundurmayı sürdüreceklerini ifade etti.

G5 Sahel zirvesine, Çad, Mali, Burkina Faso ve Moritanya liderleri çevrim içi olarak katıldı.

Macron, 10 Haziran'da ülkesinin bölgedeki askeri varlığının derin bir dönüşümden geçmesinin parçası olarak Sahel'de 5 binden fazla Fransız askerinin görev yaptığı "Barkhane Operasyonu"nu sonlandıracaklarını ilan etmişti.