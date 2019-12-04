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Fransa: Meclis Siyonizm karşıtlığını Yahudi düşmanlığı olarak saydı; Yahudi mezarlarına saldırıldı
6 saat önce
Fransa'da parlamentonun alt kanadının Siyonizm karşıtlığının "Yahudi düşmanlığı" gibi suç sayılması metnini oyladığı sırada Stasbourg yakınlarındaki bir Yahudi mezarlığı saldırıya uğradı
Fransa'da parlamentonun alt kanadının Siyonizm karşıtlığının "Yahudi düşmanlığı" gibi suç sayılması teklifini oyladığı sırada Stasbourg yakınlarındaki bir Yahudi mezarlığı saldırıya uğradı. Almanya sınırı yakınlarındaki Westhoffen şehrinde 107 mezar taşına gamalı haç çizilerek yazılar yazıldığı ortaya çıktı.
Fransız meclisi salı akşamı Uluslararası Holokost Anma İttifak'nın (IHRA) antisemitizm tanımlamasını onaylayan yasal bağlayıcılığı olmayan bir metni kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:28
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