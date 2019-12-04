Son Dakika Haberleri: Fransa: Meclis Siyonizm karşıtlığını Yahudi düşmanlığı olarak saydı; Yahudi mezarlarına saldırıldı
Son Dakika Dünya Fransa: Meclis Siyonizm karşıtlığını Yahudi düşmanlığı olarak saydı; Yahudi mezarlarına saldırıldı - Son Dakika Dünya

Fransa: Meclis Siyonizm karşıtlığını Yahudi düşmanlığı olarak saydı; Yahudi mezarlarına saldırıldı

6 saat önce

Fransa'da parlamentonun alt kanadının Siyonizm karşıtlığının "Yahudi düşmanlığı" gibi suç sayılması metnini oyladığı sırada Stasbourg yakınlarındaki bir Yahudi mezarlığı saldırıya uğradı

Fransa: Meclis Siyonizm karşıtlığını Yahudi düşmanlığı olarak saydı; Yahudi mezarlarına saldırıldı, System.String[]

Fransa'da parlamentonun alt kanadının Siyonizm karşıtlığının "Yahudi düşmanlığı" gibi suç sayılması teklifini oyladığı sırada Stasbourg yakınlarındaki bir Yahudi mezarlığı saldırıya uğradı. Almanya sınırı yakınlarındaki Westhoffen şehrinde 107 mezar taşına gamalı haç çizilerek yazılar yazıldığı ortaya çıktı.


Fransız meclisi salı akşamı Uluslararası Holokost Anma İttifak'nın (IHRA) antisemitizm tanımlamasını onaylayan yasal bağlayıcılığı olmayan bir metni kabul etti.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:28 
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