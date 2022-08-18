Fransa'nın Korsika adasındaki fırtınada 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Fransa'nın Korsika adasındaki fırtınada 3 kişi yaşamını yitirdi

18.08.2022 12:58
Fransa'nın Korsika adasındaki fırtınada 3 kişi yaşamını yitirdi

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da, fırtına 3 kişinin ölümüne neden oldu.

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da, fırtına 3 kişinin ölümüne neden oldu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Fransız Meteoroloji Kurumunun (Meteo-France) bu sabah fırtına ve sel için turuncu alarm verdiği adada, hızı saatte 224 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ile yağış etkili oldu.

Sagone ve Balagne bölgelerindeki kamp alanları ve Coggia'da Liamone kumsalında rüzgarın etkisiyle yıkılan ağaçlar, 3 kişinin ölümüne yol açtı, 12 kişi de yaralandı.

Akdeniz Deniz Valiliği, adanın batı sahillerinde karaya vuran ya da alabora olan teknelere yönelik 60 kurtarma operasyonunun devam ettiğini duyurdu.

Öte yandan çok sayıda teknenin, Fransa Meteoroloji İdaresinin, alarm seviyesini bu sabaha kadar en düşük seviye olan sarıda tutması nedeniyle açıldığı belirtiliyor.

Adada 45 bin eve elektrik verilemiyor.

Meteoroloji uzmanları Korsika Adası'nda etkili olan rüzgarların, 4 şiddetinde bir kasırgaya denk olduğunu bildirdi.

Meteo-France, şiddetli rüzgar ve yağışın geçmesinin ardından adadaki turuncu fırtına alarmını kaldırdı.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Fırtına, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'nın Korsika adasındaki fırtınada 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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