Akdeniz Deniz Valiliği, Ada'nın batı sahillerinde karaya vuran ya da alabora olan teknelere yönelik 60'tan fazla kurtarma operasyonu yaptıklarını duyurmuştu.

Bu sabah fırtına ve sel için "turuncu" alarm verilen Ada'da, hızı saatte 224 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçlar nedeniyle 3 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Akdeniz, Fırtına, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da fırtına havalimanını birbirine kattı - Son Dakika

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