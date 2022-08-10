Fransa'nın güneybatısı yanmaya devam ediyor

Fransa'da Temmuz ayında aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Yangınlar yerleşim yerlerini de tehdit ediyor.Fransa'nın güneybatısında bulunan Bordeaux kenti yakınlarında çıkan büyük çaplı orman yangınlarından biri yeniden etkisini arttırdı. Fransız makamlarının yaptığı açıklamaya göre, Salı günü öğleden sonra Landiras'ta çıkan ve 6 bin hektar civarında ormanın tahrip olmasına yol açan yangın yeniden etkisini arttırarak hızla yayılmaya başladı. Açıklamada, yaklaşık 6 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği, Belin-Beliet kasabasında da 16 evin hasar gördüğü belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yangınların kundaklama sonucu çıkmış olma ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Yangının çıktığı bölgelerde incelemelerde bulunan Darmanin, söz konusu yangının kundaklama sonucu çıktığına dair büyük şüpheler olduğunu belirterek, "Binden fazla itfaiye mensubu, dokuz uçak ve iki itfaiye helikopteri ile yangına müdahale ediliyor" bilgisini paylaştı.

Temmuz ayının ortasından itibaren Gironde İlinde iki büyük orman yangını meydana geldi. Yangınlardan biri Bordeaux'nun güneyindeki Landiras'ta, diğeri ise Atlantik kıyısındaki Arcachon yakınlarındaki Teste-de-Buch'ta çıktı. İki yangında 20 bin 800 hektarlık orman tahrip olurken bölgeden 36 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Tahliye edilen kişilerden 6 bininin turist olduğu bildirildi.

Arcachon'daki yangın Temmuz ayı sonunda söndürülürken, Landiras'taki yangın kontrol altına alındı ancak tam olarak söndürülemedi. Kontrol altına alınmasına rağmen buradaki yangın daha sonra yeniden hareketlendi. Gironde yönetiminden yapılan açıklamada, yeniden ortaya çıkan alevlerin "çok şiddetli" olduğu ve ülkenin güneyine doğru ilerlediği belirtildi.

Üçü de ormanın ortasında bulunan Saint-Magne, Belin-Béliet ve Hostens köylerinden gece yarısı 3 bin 600 kişi tahliye edildi. Çarşamba günü yapılan bir başka tahliye operasyonunda da 2 bin kişi daha güvenli yerlere taşındı. Komşu bölgede de yangın tehdidine kaşı 200'den fazla kişi evlerini boşalttı.

Gironde yöneticisi Martin Guespereau tahliye edilenlerden bazılarının Temmuz ayında alevlerden kaçtıklarını belirterek, özellikle bu insanlar için durumun "çok zor" olduğunu söyledi. Yönetici, şimdiye kadar kimsenin yaralanmadığı bilgisini de paylaştı.

Guespereau, sıcak hava, kuraklık ve düşük nem nedeniyle hava koşullarının çok olumsuz olduğunu belirterek, bu durumun yangının daha da yayılma riskini arttırdığını sözlerine ekledi.

Yangının ayrıca İspanya sınırındaki A63 numaralı Bordeaux-Bayonne otoyoluna doğru ilerlediği ve duman nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu yolun öğlen saatlerinde araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Fransa'nın diğer bölgelerinde de orman yangınları sürüyor. Ülkenin batısındaki Angers ve Le Mans arasında çıkan orman yangınında bin 200 hektardan fazla ormanlık alan kül oldu. Güneydoğuda bulunan Romeyer'de de Cuma günü çıkan yangın 280 hektarı aşan ormanlık alanda etkili oluyor.

Fransa'yı Temmuz ayında etkisi altına alan sıcak havalar orman yangınlarını da beraberinde getirmişti. Sıcak havanın halen etkili olduğu ülkenin güneybatısında hava sıcaklığının Pazar gününe kadar 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransız meteoroloji servisi Meteo-France uzmanları, aşırı sıcakların ve kuraklığın iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yaşandığına dikkat çekiyor.

AFP/ TY,ET