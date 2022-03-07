Fransa Savunma Bakanı: "Savaş Avrupa'nın kapısında, içeri girmesine izin vermeyelim" - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa Savunma Bakanı: "Savaş Avrupa'nın kapısında, içeri girmesine izin vermeyelim"

07.03.2022 11:10
Fransa Savunma Bakanı: "Savaş Avrupa'nın kapısında, içeri girmesine izin vermeyelim"

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Romanya'daki NATO birliğine ve Fransız askerlerinin olduğu kampa yaptığı ziyarette, savaşın Avrupa'nın kapısına dayandığını belirterek, Avrupa sınırlarından içeri girmesine izin verilmemesini istedi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Romanya'daki NATO birliğine ve Fransız askerlerinin olduğu kampa yaptığı ziyarette, savaşın Avrupa'nın kapısına dayandığını belirterek, Avrupa sınırlarından içeri girmesine izin verilmemesini istedi.

Parly, Romanya'da yer alan ve 7 ülkeden askerlerin bulunduğu Constanta limanı yakınlarındaki Mihail Kogalnicenau üssünü, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Başbakan Nicolae Ciuca ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu eşliğinde ziyaret etti.

Fransız Bakan, burada yaptığı konuşmada, NATO Mukabele Kuvveti unsurlarının bir parçası olarak üste 500 Fransız askerinin bulunduğunu hatırlatarak, "Bu belirsiz zamanlarda, kıtamızın güvenliğini sağlamak için aynı kararlılığı paylaşıyoruz. Toplu savunma çabalarımızla Rusya'ya sarsılmaz birliğimizi gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin bu çabalara, Romanya'ya asker, Estonya'ya askeri personel ve Romanya, Polonya ile Baltık ülkelerinin semalarına uçaklar göndererek katkıda bulunduğunu aktaran Parly, NATO müttefikleri ve Avrupalılar olarak, kültür ve tarih kokan eski bir kıtaya mensup olmanın gururunu taşıdıklarını dile getirdi.

Parly, kıtanın son asırda şiddete tanıklık ettiğini vurgulayarak, "Savaş, Avrupa'nın kapısında, içeri girmesine izin vermeyelim." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat'tan bu yana Fransa ve Belçika, Constanta'daki NATO üssüne acilen 800 asker göndermişti.

YORUMLAR
500

Florence Parly, Romanya, Fransa, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa Savunma Bakanı: 'Savaş Avrupa'nın kapısında, içeri girmesine izin vermeyelim' - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:23 ABD'nin "Rus petrolüne ambargo" açıklamasından sonra petrol fiyatları uçuşa geçti: Zam kapıda!
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
10:21 Küçükçekmece Belediye başkanı hakkında 'yasak aşk' ve 'darp' iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:19:28. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa Savunma Bakanı: "Savaş Avrupa'nın kapısında, içeri girmesine izin vermeyelim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement