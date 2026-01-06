Fransa, Suriye'ye Yatırım Yapmaya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransa, Suriye'ye Yatırım Yapmaya Hazır

06.01.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Suriye'nin yeniden inşası için Fransız şirketlerini destekleyecek.

(ANKARA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriyeli mevkidaşı Esad Şeybani ile Paris'te gerçekleştirdiği görüşmede, "ülkenin yeniden inşası için Fransız şirketlerinin Suriye'ye dönüşüne hazır olduklarını" açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıban açıklamada, "3 Ocak 2026 tarihinde DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen operasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir" denildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin dün gerçekleştirdiği görüşmede, "yeni Suriye'nin istikrarı ve ikili ilişkilerin derinleştirilmesi" ele alındı.

Görüşmede, güvenlik konularının ön planda olduğu aktarıldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan, Suriye'nin DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katılma kararını memnuniyetle karşılamıştır. Bu çerçevede, Suriye geçiş makamlarıyla eşgüdüm içinde Birleşik Krallık ile birlikte 3 Ocak 2026 tarihinde DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen operasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Barrot, "2025'in Mart ve Temmuz aylarında Suriye'nin kıyı bölgeleri ile Süveyda kentinde sivilleri hedef alan şiddet eylemlerinin aydınlatılması için yürütülen soruşturmalara Fransa'nın tam destek verdiğini" kaydetti.

"İstikrarlı ve egemen bir Suriye'nin yeniden tesisi için çalışıyoruz"

Dışişleri bakanlarının görüşmesinde "istikrarlı, birleşik ve egemen bir Suriye'nin yeniden tesisi için çalışmanın önemine dikkat çekildiği" belirtildi. Bu kapsamda, "Suriye'nin güney sınırında İsrail ile güvenlik düzenlemelerine varılmasının gerekliliği" vurgulandı.

Ayrıca görüşmede, 10 Mart 2025 tarihli anlaşmanın uygulanması çerçevesinde, Suriye geçiş hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında devam eden müzakerelerdeki ilerlemeler de değerlendirildi.

Barrot, "ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırarak Suriye'ye yönelik yaptırımları sonlandırmasını memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti.

Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "Fransa'nın Suriye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma arzusunu" vurgulayarak, "Fransız şirketlerinin Suriye pazarına dönüşleri için desteğe hazır olduklarını" ifade etti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güvenlik, Ekonomi, Fransa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Suriye'ye Yatırım Yapmaya Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu
Trump’ın elinde tuttuğu şapkadaki “İran“ detayı çok şey anlatıyor Trump'ın elinde tuttuğu şapkadaki "İran" detayı çok şey anlatıyor
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Pendik’te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran’dan esprili söylem Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 18:23:03. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa, Suriye'ye Yatırım Yapmaya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.