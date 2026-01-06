Fransa, Suriye'ye Yatırım Yapmaya Hazır

(ANKARA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriyeli mevkidaşı Esad Şeybani ile Paris'te gerçekleştirdiği görüşmede, "ülkenin yeniden inşası için Fransız şirketlerinin Suriye'ye dönüşüne hazır olduklarını" açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıban açıklamada, "3 Ocak 2026 tarihinde DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen operasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir" denildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin dün gerçekleştirdiği görüşmede, "yeni Suriye'nin istikrarı ve ikili ilişkilerin derinleştirilmesi" ele alındı.

Görüşmede, güvenlik konularının ön planda olduğu aktarıldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan, Suriye'nin DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katılma kararını memnuniyetle karşılamıştır. Bu çerçevede, Suriye geçiş makamlarıyla eşgüdüm içinde Birleşik Krallık ile birlikte 3 Ocak 2026 tarihinde DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen operasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Barrot, "2025'in Mart ve Temmuz aylarında Suriye'nin kıyı bölgeleri ile Süveyda kentinde sivilleri hedef alan şiddet eylemlerinin aydınlatılması için yürütülen soruşturmalara Fransa'nın tam destek verdiğini" kaydetti.

"İstikrarlı ve egemen bir Suriye'nin yeniden tesisi için çalışıyoruz"

Dışişleri bakanlarının görüşmesinde "istikrarlı, birleşik ve egemen bir Suriye'nin yeniden tesisi için çalışmanın önemine dikkat çekildiği" belirtildi. Bu kapsamda, "Suriye'nin güney sınırında İsrail ile güvenlik düzenlemelerine varılmasının gerekliliği" vurgulandı.

Ayrıca görüşmede, 10 Mart 2025 tarihli anlaşmanın uygulanması çerçevesinde, Suriye geçiş hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında devam eden müzakerelerdeki ilerlemeler de değerlendirildi.

Barrot, "ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırarak Suriye'ye yönelik yaptırımları sonlandırmasını memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti.

Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "Fransa'nın Suriye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma arzusunu" vurgulayarak, "Fransız şirketlerinin Suriye pazarına dönüşleri için desteğe hazır olduklarını" ifade etti.