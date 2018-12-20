Son Dakika Haberleri: Fransız Askerleri Suriye'de Kalmaya Devam Edecek

Fransız Askerleri Suriye'de Kalmaya Devam Edecek

2 saat önce

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye'nin henüz DEAŞ'tan temizlenmediğini söyleyerek, Fransız askerlerinin Suriye'de kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Fransız Askerleri Suriye'de Kalmaya Devam Edecek, System.String[]
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye'nin henüz DEAŞ'tan temizlenmediğini söyleyerek, Fransız askerlerinin Suriye'de kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Fransa Savunma Bakanlığı, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekeceğini duyurması üzerine açıklamalarda bulundu. Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye'nin henüz DEAŞ'tan temizlenmediğini söyleyerek, Fransız askerlerinin Suriye'de kalmaya devam edeceğini duyurdu. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:58 Kaynak: İHA

Fransa, Suriye, Politika
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