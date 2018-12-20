Fransız Askerleri Suriye'de Kalmaya Devam Edecek
2 saat önce
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye'nin henüz DEAŞ'tan temizlenmediğini söyleyerek, Fransız askerlerinin Suriye'de kalmaya devam edeceğini duyurdu.
Fransa
Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye
'nin henüz DEAŞ'tan temizlenmediğini söyleyerek, Fransız askerlerinin Suriye'de kalmaya devam edeceğini duyurdu.
Fransa Savunma Bakanlığı, ABD
'nin Suriye'den askerlerini çekeceğini duyurması üzerine açıklamalarda bulundu. Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye'nin henüz DEAŞ'tan temizlenmediğini söyleyerek, Fransız askerlerinin Suriye'de kalmaya devam edeceğini duyurdu. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:58 Kaynak: İHA
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