Fransız Büyükelçisine Cinsel Saldırı Suçlaması
1 saat önce
Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya'da, Fransa'nın Vanatua Büyükelçisi Juddes Robby hakkında cinsel saldırı gerekçesiyle iki suç duyurusunda bulunuldu.
Pasifik Okyanusu
'nun güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya
'da, Fransa
'nın Vanatua Büyükelçisi Juddes Robby hakkında cinsel saldırı gerekçesiyle iki suç duyurusunda bulunuldu.
Fransız basınında yer alan haberlerde, Robby hakkında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'da geçen hafta iki suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Söz
konusu olayların geçen hafta Noumea'da, Robby'nin de katıldığı bir zirvede gerçekleştiği bildirildi.
Fransa Dışişleri Bakanlığının konu hakkında ifadesine başvurmak için Robby'yi ülkeye çağırdığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:53 Kaynak: AA
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