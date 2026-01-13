Fransız Çiftçiler Mercosur Anlaşmasını Protesto Etti

(ANKARA) - Fransız çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Amerika ortak pazarı Mercosur ile yapmayı planladığı ticaret anlaşmasını ve düşen gelirlerini 350 traktörle Paris'te parlamento binasının önüne kadar konvoy düzenleyerek protesto etti.

Başkent Paris'te toplanan çiftçiler, Avrupa Birliği'nin yeni Mercosur anlaşmasını protesto etti. Polis eşliğinde ilerleyen traktör konvoyları, ünlü Champs-Elysees Caddesi ve Paris'in ana arterlerinde trafiği kilitledikten sonra Sen Nehri'ni geçerek Ulusal Meclis binasına ulaştı. Fransa'nın en büyük tarım sendikalarından FNSEA tarafından organize edilen eylem, bir hafta içinde başkentte düzenlenen ikinci büyük traktörlü protesto oldu.

FNSEA Başkan Yardımcısı Damien Greffin, "Avrupa Parlamentosu henüz sözünü söylememişken Mercosur anlaşması onaylandı. Bu durum, Fransa'da rahatlıkla üretebileceğimiz ancak bizim tabi olduğumuz standartlara uymayan yabancı malların ithalatına yol açacak" dedi. Greffin, Paris'teki eylemin yanı sıra 20 Ocak'ta Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu önünde de gösteri yapmayı planladıklarını belirtti.

Avrupa'nın en büyük tarım üreticisi olan Fransa'daki çiftçiler, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Paraguay ve Uruguay'ı kapsayan Mercosur bloku ile yapılacak anlaşmanın, "piyasayı daha ucuz ithal ürünlerle dolduracağından endişe ettiklerini" açıkladı. Çiftçiler, "Güney Amerika'dan gelecek ürünlerin Fransa'daki katı üretim standartlarına tabi olmadığını, bunun da haksız rekabete yol açarak yerel tarımı bitireceğini" belirtti. Meclis önünde yerel basına konuşan bir çiftçi, "Tarım sektörü daha önce hiç görülmemiş bir krizden geçiyor ve sesimizi duyurmak zorundayız" diye konuştu.

Fransa genelinde hükümete tepkiler sürüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümeti anlaşmaya karşı olduklarını belirtse de AB üyesi ülkelerin çoğunluğunun desteğini alan anlaşmanın 17 Ocak günü Paraguay'da imzalanması bekleniyor. Bu durum, Paris yönetimi üzerindeki baskıyı artırırken, muhalefet partileri hükümet aleyhine gensoru önergeleri verdi.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, televizyonda yaptığı açıklamada "çiftçileri desteklemek için yakında yeni adımlar atılacağını" duyurdu.