Fransız Çiftçiler Mercosur Anlaşmasını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Fransız Çiftçiler Mercosur Anlaşmasını Protesto Etti

13.01.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

350 traktörle Paris'te yürüyen çiftçiler, Mercosur ticaret anlaşmasını ve gelir kaybını protesto etti.

(ANKARA) - Fransız çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Amerika ortak pazarı Mercosur ile yapmayı planladığı ticaret anlaşmasını ve düşen gelirlerini 350 traktörle Paris'te parlamento binasının önüne kadar konvoy düzenleyerek protesto etti.

Başkent Paris'te toplanan çiftçiler, Avrupa Birliği'nin yeni Mercosur anlaşmasını protesto etti. Polis eşliğinde ilerleyen traktör konvoyları, ünlü Champs-Elysees Caddesi ve Paris'in ana arterlerinde trafiği kilitledikten sonra Sen Nehri'ni geçerek Ulusal Meclis binasına ulaştı. Fransa'nın en büyük tarım sendikalarından FNSEA tarafından organize edilen eylem, bir hafta içinde başkentte düzenlenen ikinci büyük traktörlü protesto oldu.

FNSEA Başkan Yardımcısı Damien Greffin, "Avrupa Parlamentosu henüz sözünü söylememişken Mercosur anlaşması onaylandı. Bu durum, Fransa'da rahatlıkla üretebileceğimiz ancak bizim tabi olduğumuz standartlara uymayan yabancı malların ithalatına yol açacak" dedi. Greffin, Paris'teki eylemin yanı sıra 20 Ocak'ta Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu önünde de gösteri yapmayı planladıklarını belirtti.

Avrupa'nın en büyük tarım üreticisi olan Fransa'daki çiftçiler, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Paraguay ve Uruguay'ı kapsayan Mercosur bloku ile yapılacak anlaşmanın, "piyasayı daha ucuz ithal ürünlerle dolduracağından endişe ettiklerini" açıkladı. Çiftçiler, "Güney Amerika'dan gelecek ürünlerin Fransa'daki katı üretim standartlarına tabi olmadığını, bunun da haksız rekabete yol açarak yerel tarımı bitireceğini" belirtti. Meclis önünde yerel basına konuşan bir çiftçi, "Tarım sektörü daha önce hiç görülmemiş bir krizden geçiyor ve sesimizi duyurmak zorundayız" diye konuştu.

Fransa genelinde hükümete tepkiler sürüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümeti anlaşmaya karşı olduklarını belirtse de AB üyesi ülkelerin çoğunluğunun desteğini alan anlaşmanın 17 Ocak günü Paraguay'da imzalanması bekleniyor. Bu durum, Paris yönetimi üzerindeki baskıyı artırırken, muhalefet partileri hükümet aleyhine gensoru önergeleri verdi.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, televizyonda yaptığı açıklamada "çiftçileri desteklemek için yakında yeni adımlar atılacağını" duyurdu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransız Çiftçiler Mercosur Anlaşmasını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
15:14
Bahçeli’nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel’den emekliler için tarihi çağrı
Bahçeli'nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel'den emekliler için tarihi çağrı
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:30:10. #7.11#
SON DAKİKA: Fransız Çiftçiler Mercosur Anlaşmasını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.