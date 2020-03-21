Fransız doktorlar Başbakan Philippe ve eski Sağlık Bakanı Buzyn'i 'devlet yalanı'yla suçladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransız doktorlar Başbakan Philippe ve eski Sağlık Bakanı Buzyn'i 'devlet yalanı'yla suçladı - Son Dakika Dünya

Fransız doktorlar Başbakan Philippe ve eski Sağlık Bakanı Buzyn'i 'devlet yalanı'yla suçladı

6 saat önce

Fransa'da 600'den fazla doktor, Covid-19 salgının yol açtığı krizin yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri gerekçesiyle Philippe ve Buzyn hakkında Paris'teki Adalet Divanı'na suç duyurusunda bulundu. Doktorlar, yetkililerin zamanında önlem almadıklarını iddia ediyor

Fransız doktorlar Başbakan Philippe ve eski Sağlık Bakanı Buzyn'i 'devlet yalanı'yla suçladı, System.String[]

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yol açtığı sağlık krizi yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri iddiasıyla Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında suç duyurusunda bulunuldu.


Fransız basınında yer alan haberlere göre 600'den fazla doktor, salgının yol açtığı krizin yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri gerekçesiyle Philippe ve Buzyn hakkında Paris'teki Adalet Divanı'na suç duyurusunda bulundu.

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Edouard Philippe, fahrettin koca, Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:15 

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